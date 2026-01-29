Türkiye ve Özbekistan\'dan Eğitim İşbirliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in video konferans yöntemiyle katılımıyla, İstanbul Bakırköy'de, Özbekistan Devlet Okulu'nun yapımına yönelik işe başlama töreni düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti arasında karşılıklı eğitim kurumu açmak amacıyla, iki ülkenin Milli Eğitim Bakanları tarafından 1 Kasım 2025 tarihinde Arsa Tahsis Protokolü imzalanarak taşınmazların tahsisleri yapıldı. Bu çerçevede, Özbekistan Cumhuriyeti Taşkent Şehri, Şeyhantahur ilçesi, Kohota Mahallesi bulunan alanı Türkiye'ye tahsis ederken, binanın Mülkiyeti Özbekistan Cumhuriyeti'nde kalmak kaydıyla intifa hakkı Türkiye Cumhuriyeti'ne süresiz ve bedelsiz olarak verildi. Buna karşılık olarak Türkiye tarafından da İstanbul Bakırköy, Ataköy 7.8.9.10. Kısım Mahallesi'nde Bakırköy Özyazıcı Engelliler Ortaokulu bahçesindeki taşınmaz binanın mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti'nde kalmak ve bedelsiz olarak verilmek kaydıyla Özbekistan Cumhuriyeti'ne tahsis edildi.

Bakırköy'de inşaası planlanan okulun yapımına yönelik işe başlama töreni, Bakırköy Özyazıcı Engelliler Ortaokulu bahçesinde düzenlenen programla yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden video konferans yöntemiyle törene katıldı.

Törene Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, İstanbul Valisi Davut Gül, Özbekistan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Ezazhan Kerimova, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sherzod Abdunazarov ve birçok davetli katıldı. Tören öncesi Özbek sanatçı Lola Ahmedova davetlilere konser verdi. Saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından tören başladı. Çocukların temel taşı örtüsünü kaldırmalarıyla işe başlama töreni sona erdi. - İSTANBUL