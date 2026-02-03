Türkiye ve Suudi Arabistan İlişkileri Derinleşiyor - Son Dakika
Türkiye ve Suudi Arabistan İlişkileri Derinleşiyor

03.02.2026 19:20
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan'da gerçekleşen heyetlerarası görüşmelerde, ikili ticari ilişkilerimizin derinleştirilmesi, Türkiye- Körfez İşbirliği Teşkilatı Serbest Ticaret Anlaşması'nın nihayete erdirilmesi, Suudi Arabistan'ın '2030 Vizyonu' ve müteahhitlik firmalarımızın olası katkılarının ele alındığını bildirdi.

Bakan Bolat, Nsosyal hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu ülkeye yaptığı resmi ziyaret kapsamında Riyad'da bulunduklarını belirtti.

Burada Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid bin Abdulaziz Al-Falih ile verimli bir heyetlerarası görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki yatırım olanaklarını ve işbirliği potansiyellerini ele aldık, bu doğrultuda belirlediğimiz ortak hedefleri istişare ettik. Ayrıca Sayın Bakan ile ikili ticaret, müteahhitlik hizmetleri, helal alanında işbirliği ve transit ticaret konularında ilişkilerimizi derinleştirmeye yönelik atılabilecek adımları değerlendirdik. Suudi Arabistan ile 2025 yılında 8,6 milyar dolar olan ticaret hacmimizi, kısa vadede 10 milyar dolar, uzun vadede ise 30 milyar dolara çıkarmak için çalışmaya devam edeceğiz."

"Suudi Arabistan ile ilişkileri güçlendirmeye devam edeceğiz"

Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman başkanlığında yapılan heyetlerarası görüşmede bulunduklarını da aktardı.

Dost ve kardeş Suudi Arabistan ile ilişkileri her alanda olduğu gibi ekonomik ve ticari alanda da güçlendirerek sürdürmeye devam edeceklerine işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda heyetlererarası görüşmede, ikili ticari ilişkilerimizin derinleştirilmesi, Türkiye-Körfez İşbirliği Teşkilatı Serbest Ticaret Anlaşması'nın nihayete erdirilmesi, Suudi Arabistan'ın '2030 Vizyonu' ve müteahhitlik firmalarımızın olası katkılarını ve ikili ticaretin kolaylaştırılması, üçüncü ülkelerde işbirliği konularını vurguladık. Suudi Arabistan ile değerli ortaklığımızı daha da güçlendirmeye yönelik bu yapıcı temasların, bölgemizdeki refaha ve ekonomik entegrasyona önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA

