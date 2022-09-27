Yunanistan'la krizin devam ettiği sırada dikkat çeken toplantı! Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar görüştü

Yunanistan'ın Midilli ve Sisam'a özellikle ABD tarafından hibe edilen askeri araçları sevk etmesi Türkiye tarafının büyük tepkisini çekti. Silahlandırma çalışması Türkiye tarafından ABD ve Yunanistan nezdinde protesto edildi. Protesto kararı, Türk Dışişleri'ne çağrılan Yunan Büyükelçi'ye iletildi.

SÜPRİZ TOPLANTI

Bu gelişmelerin ardından gece yarısı sürpriz bir toplantı gerçekleştirildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve birlik komutanları ile videokonferans toplantısı yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BEDEL ÖDEYECEKLER

Yunanistan'ın hamlesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da yorum gelmişti. Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada konuyu değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan askeri, siyasi ve ekonomik olarak dengimiz değildir, olamaz. Yunan siyasetçileri kışkırtarak üzerimize salanların asıl sebebi ülkemizin vaktini, enerjisini, dikkatini dağıtarak büyük ve güçlü Türkiye programını engellemek olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bedeli mutlaka ödetilecek ekonomik ve siyasi angajmanlar bizi değil Yunan halkını tehdit etmektir. Türkiye olarak biz bu filmi seyrettik" dedi.