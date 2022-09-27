Yunanistan'la krizin devam ettiği sırada dikkat çeken toplantı! Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar görüştü - Son Dakika
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Yunanistan'la krizin devam ettiği sırada dikkat çeken toplantı! Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar görüştü

27.09.2022 00:50

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve birlik komutanları videokonferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Türkiye ve Yunanistan arasında krizin devam ettiği sırada yapılan bu toplantı dikkat çekti.

Yunanistan'ın Midilli ve Sisam'a özellikle ABD tarafından hibe edilen askeri araçları sevk etmesi Türkiye tarafının büyük tepkisini çekti. Silahlandırma çalışması Türkiye tarafından ABD ve Yunanistan nezdinde protesto edildi. Protesto kararı, Türk Dışişleri'ne çağrılan Yunan Büyükelçi'ye iletildi.

Yunanistan'la kriz sırasında sürpriz gece toplantısı! Akar, Genelkurmay Başkanı ve komutanlarla görüştü

SÜPRİZ TOPLANTI

Bu gelişmelerin ardından gece yarısı sürpriz bir toplantı gerçekleştirildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve birlik komutanları ile videokonferans toplantısı yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BEDEL ÖDEYECEKLER

Yunanistan'ın hamlesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da yorum gelmişti. Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada konuyu değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan askeri, siyasi ve ekonomik olarak dengimiz değildir, olamaz. Yunan siyasetçileri kışkırtarak üzerimize salanların asıl sebebi ülkemizin vaktini, enerjisini, dikkatini dağıtarak büyük ve güçlü Türkiye programını engellemek olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bedeli mutlaka ödetilecek ekonomik ve siyasi angajmanlar bizi değil Yunan halkını tehdit etmektir. Türkiye olarak biz bu filmi seyrettik" dedi.

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Hulusi Akar, Yunanistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'la krizin devam ettiği sırada dikkat çeken toplantı! Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar görüştü - Son Dakika
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