Üye Girişi
Türkiye, Yakında Uzay Araştırmacıları da Uğurlayacağız" - Son Dakika

Türkiye, Yakında Uzay Araştırmacıları da Uğurlayacağız"

24.01.2022 00:21
Türkiye, Yakında Uzay Araştırmacıları da Uğurlayacağız"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) başkanlık binasında düzenlenen '6'ncı Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde Kullanılacak Milli Teknolojilerin Tanıtım ve Teslim Töreni'ne katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) başkanlık binasında düzenlenen '6'ncı Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde Kullanılacak Milli Teknolojilerin Tanıtım ve Teslim Töreni'ne katıldı.

Programda konuşan Bakan Varank, savunma sanayisinden dijital teknolojilere, elektrikli araçlardan uzay çalışmalarına kadar farklı alanlarda büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek üzere çalışıldığını belirterek, kutup araştırmalarının da bu vizyonla yürütülen önemli faaliyetlerden olduğunu söyledi. Hedeflerinin Antarktik Antlaşma Sistemi'nde 'danışman ülke' statüsü kazanarak, beyaz kıtada Türk bayrağını dalgalandırmak ve kıtanın geleceğinde söz sahibi olmak olduğunu söyleyen Varank, "Bildiğiniz üzere, 2017 yılından bu yana kıtaya 5 bilim seferi düzenledik. İnşallah iki gün sonra, 20 kişilik bir ekiple 6ncı seferimize çıkacağız. Bunun kutup bilimine gönül verenler için çok heyecan verici bir süreç olduğunun farkındayım. İnanın ben de en az sizler kadar heyecanlıyım" dedi.

Varank, kutup araştırmacılarının sefere uğurlanması gibi yakın gelecekte de uzay araştırmacılarının bu şekilde uğurlanacağını söyleyerek, "Buna yürekten inanıyoruz. Birileri, bu vizyonu ortaya koyduğumuzda, milli uzay programından bahsettiğimizde kendilerince küçümsemeye çalışabilirler. Ama biz onların bu tavırlarına alıştık. Artık bu tavırlarına şaşırmıyoruz. Zamanında İHA'lar için, TOGG için, Turcorn'lar için, elektronik tabanlı şirketlerimiz için de hep aynısını söylediler. Ama hedefler, birer birer gerçekleşince sesleri kesildi. Bu yüzden, onların ne dediğine aldırış etmeyeceğiz, kendi işimize odaklanacağız. Ülkemizi bilim ve teknoloji yarışında hep ön sıralarda tutmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

'ANTARTİKA EKİBİ YERLİ TEKNOLOJİLERİ TEST EDECEK'

Milli teknoloji ruhu ve yerli imkanlarla geliştirilen birçok teknolojik ürünü, test edilmek üzere sefer ekibinin hizmetine sunduklarını söyleyen Bakan, şunları söyledi:

"Bu seferde 5 değerli kurumumuz tarafından geliştirilen, çok önemli ürün ve teknolojiler ekibe eşlik edecek. İlk olarak ASELSAN, sefer ekibinin iletişim ihtiyacını karşılamak için telsiz ve modüler mobil tekrarlayıcı telsiz temin edecek. Bölgenin sert hava koşulları analiz edilerek geliştirilen bu ürünler, ekibin birbirleriyle ve istasyonlarla yapacağı iletişimi güçlendirecek. Yine ASELSAN tarafından geliştirilen taşınabilir hibrit güç destek birimi de elektrik alt yapısının olmadığı Antarktika'da bilim insanlarımıza enerji desteği sağlayacak."

"Benzer şekilde TÜRKSAT da uydu telefonları ve BGAN cihazları ile araştırmacılarımıza telefon ve internet hizmeti sağlayacak. Haberleşmenin yanında yön bulma, haritalama ve yer tespiti konuları da kutup çalışmaları için önem arz ediyor. İşte bu noktada da HAVELSAN devreye girdi. HAVELSAN da bu sefer için milli global konumlandırma sistemi, bir GNSS alıcısı üretti. Kutup çalışmaları için yeni özellikler ve donanımlar eklenen bu ürün, araştırmacılarımıza gerçek zamanlı konum, hız ve zaman bilgisi ile kesintisiz çalışma performansı sunacak. Son olarak TÜBİTAK SAGE de geliştirip, ürettiği ısıl pil teknolojisi ile zorlu Antarktika koşullarında araştırma ekibimize büyük kolaylık sağlayacak. Isıl pil, uzun raf ömrü, kısa sürede yüksek enerji sağlama kabiliyeti, geniş çalışma sıcaklık aralığı ile ön plana çıkan bir teknoloji."

"TÜRKİYE UÇAN ARABALARDA DA DÜNYA LİDERLİĞİNE OYNAYACAK"

"TÜRKİYE'NİN İLK ULUSAL YAPAY ZEKA ENSTİTÜSÜ KURULACAK"

YORUMLAR
500

Antarktika, Türkiye, Milli, Uzay, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Türkiye, Yakında Uzay Araştırmacıları da Uğurlayacağız' - Son Dakika


İki yolcu otobüsü ile tır çarpıştı, 8 kişi yaralandı İki yolcu otobüsü ile tır çarpıştı, 8 kişi yaralandı         
00:28
Muğla'da bir yanda kar bir yanda deniz keyfi yaşanıyor Muğla'da bir yanda kar bir yanda deniz keyfi yaşanıyor         
18:50
Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı         
16:03
Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar         
15:49
Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu         
14:46
Hande Erçel, Demet Özdemir ile partner olan Kerem Bürsin'i eve almadı Hande Erçel, Demet Özdemir ile partner olan Kerem Bürsin'i eve almadı         
13:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular         
13:30
Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak         
12:14
5 aylık hamile Başak Dizer'den ayna pozu 5 aylık hamile Başak Dizer'den ayna pozu         
10:56
3 kişinin hayatını kaybettiği Kuzey Çevre Otoyolu'ndaki kazadan ilk görüntüler 3 kişinin hayatını kaybettiği Kuzey Çevre Otoyolu'ndaki kazadan ilk görüntüler         
10:53
Ekrem İmamoğlu: Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı Ekrem İmamoğlu: Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı         
10:38
Son Dakika! Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı Son Dakika! Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı         
09:54
Hadise, görümcesiyle 'Düm Tek Tek' şarkısı eşliğinde karşılıklı göbek attı Hadise, görümcesiyle 'Düm Tek Tek' şarkısı eşliğinde karşılıklı göbek attı         
09:40
Ali Babacan'a resimli protesto! "Bu ilk değil" diyen gazeteciler isyan etti Ali Babacan'a resimli protesto! "Bu ilk değil" diyen gazeteciler isyan etti         
09:17
Hizmete gireli 1 ay bile olmamıştı! Çocuk hastanesinin tavanında çökme meydana geldi Hizmete gireli 1 ay bile olmamıştı! Çocuk hastanesinin tavanında çökme meydana geldi         
08:55
Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay         
08:41
Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu         
08:30

Son Dakika Haberleri
00:27 İki yolcu otobüsü ile tır çarpıştı, 8 kişi yaralandı
00:03 İstanbul'da vatandaşların kar eğlencesi kameralara yansıdı
23:55 İstanbul'da yolcu otobüsü buzlanan yolda yan yattı
23:32 Kar İstanbul'da bastırdı, yollar kapandı! Yerdeki kalınlık giderek artıyor
23:22 Son Dakika: Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'daki üniversitelere 2 gün ara verildi
22:56 Kar yağdı, balık tezgahları şenlendi
22:49 Bandırma Kent Konseyi sokak hayvanlarını unutmadı
22:45 Şahan Gökbakar'ın küme düşme paylaşımıyla yer yerinden oynadı: TRT'de keyifli olacak
22:28 Son Dakika: İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle motosiklet ve elektrikli scooterlar sonraki duyuruya kadar kullanılamayacak
22:25 Kızının hamile kalmak istememesine sinirlenen kadın, 2 çocuk yaptı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 00:32:55. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye, Yakında Uzay Araştırmacıları da Uğurlayacağız" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement