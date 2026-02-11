Türkiye yalnızlaşıyor! Son 10 yılda yüzde 65 arttı: İşte son veriler... - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Türkiye yalnızlaşıyor! Son 10 yılda yüzde 65 arttı: İşte son veriler...

Türkiye yalnızlaşıyor! Son 10 yılda yüzde 65 arttı: İşte son veriler...
11.02.2026 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK verilerine göre, 2025 yılında tek kişilik hane sayısı 5 milyon 523 bin 321'e yükseldi. Bu rakam, son 10 yılda yalnız yaşayanların sayısının yaklaşık yüzde 66,5 artış gösterdiğini ortaya koydu. Yalnız yaşayanların en fazla olduğu il İstanbul olurken, büyükşehirlerde tek başına yaşam tercihleri belirgin şekilde arttı.

Türkiye'de yalnız yaşayanların sayısı artmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla tek kişilik hane halkı sayısı 5 milyon 523 bin 321'e yükseldi. Böylece son 10 yılda (2016-2025) yalnız yaşayanların sayısında yüzde 66,5'lik artış kaydedildi.

Geçen yıl itibarıyla Türkiye genelindeki toplam hane halkı sayısı 26 milyon 977 bin 795 olarak belirlendi. Aynı adreste yaşayan ve aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın birlikte ikamet eden kişilerden oluşan hane halkı yapısında, tek kişilik hanelerin payı dikkat çekici biçimde yükseldi.

SON 10 YILDA BÜYÜK ARTIŞ

Yalnız yaşayanların sayısı 2016'da 3 milyon 316 bin 894 iken, bu sayı 2019'da 4 milyon 62 bin 576'ya ulaştı. Artış özellikle Kovid-19 salgını döneminde hız kazandı. 2020 yılında tek kişilik hane sayısı bir önceki yıla göre 342 bin 421 artarak 4 milyon 404 bin 997'ye çıktı. En yüksek yıllık artış ise 376 bin 603 kişiyle 2021'de gerçekleşti ve sayı 4 milyon 781 bin 600'e yükseldi.

Sonraki yıllarda artış ivmesi görece yavaşlasa da yükseliş sürdü. 2022'de 5 milyon 67 bin 331'e, 2023'te 5 milyon 192 bin 825'e, 2024'te 5 milyon 321 bin 540'a çıkan tek kişilik hane sayısı, 2025'te 201 bin 781 kişilik artışla 5 milyon 523 bin 321'e ulaştı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE YOĞUNLAŞTI

Veriler, yalnız yaşamın özellikle büyükşehirlerde yoğunlaştığını ortaya koydu. 2025'te yalnız yaşayanların 981 bin 614'ü İstanbul'da, 400 bin 484'ü Ankara'da, 375 bin 380'i İzmir'de, 206 bin 905'i Antalya'da ve 192 bin 914'ü Bursa'da ikamet etti. Bu beş ili Adana, Mersin, Konya, Balıkesir ve Kocaeli izledi.

Söz konusu 10 büyükşehirde yaşayan tek kişilik hane sayısı toplam 2 milyon 768 bin 625 olarak hesaplandı. Bu rakam, ülkedeki yalnız yaşayanların yarıdan fazlasına karşılık geliyor.

Yalnız yaşayanların en az olduğu iller ise 6 bin 128 kişiyle Bayburt, 7 bin 157 ile Ardahan ve 8 bin 274 ile Hakkari oldu.

TÜİK verileri, Türkiye'de hane halkı yapısının son on yılda belirgin biçimde değiştiğini ve tek kişilik yaşamın giderek daha yaygın hale geldiğini ortaya koyuyor.

Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Türkiye yalnızlaşıyor! Son 10 yılda yüzde 65 arttı: İşte son veriler... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü 3 ay önce “Ölümün benim elimden olacak“ demiş Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü! 3 ay önce "Ölümün benim elimden olacak" demiş
Rusya’dan Ukrayna’ya hava saldırısı Bilanço ağır Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı! Bilanço ağır
Afrika’nın en tehlikeli kirpisi Aydın’da görüntülendi Afrika'nın en tehlikeli kirpisi Aydın'da görüntülendi
Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli yakalandı Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi bugün
Yatırımını buna yapan yandı Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu Yatırımını buna yapan yandı! Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu

16:19
Dursun Özbek müjdeyi verdi RAMS Park için yeni hamle
Dursun Özbek müjdeyi verdi! RAMS Park için yeni hamle
15:28
Mert Hakan Yandaş’ın cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı
Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı
15:06
Ahmet Ahlatçı’ya kara para soruşturması iddiası
Ahmet Ahlatçı'ya kara para soruşturması iddiası
14:59
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan’ın evine koştu
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu
14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 16:33:11. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye yalnızlaşıyor! Son 10 yılda yüzde 65 arttı: İşte son veriler... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.