Türkiye yalnızlaşıyor! Son 10 yılda yüzde 65 arttı: İşte son veriler...

Türkiye'de yalnız yaşayanların sayısı artmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla tek kişilik hane halkı sayısı 5 milyon 523 bin 321'e yükseldi. Böylece son 10 yılda (2016-2025) yalnız yaşayanların sayısında yüzde 66,5'lik artış kaydedildi.

Geçen yıl itibarıyla Türkiye genelindeki toplam hane halkı sayısı 26 milyon 977 bin 795 olarak belirlendi. Aynı adreste yaşayan ve aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın birlikte ikamet eden kişilerden oluşan hane halkı yapısında, tek kişilik hanelerin payı dikkat çekici biçimde yükseldi.

SON 10 YILDA BÜYÜK ARTIŞ

Yalnız yaşayanların sayısı 2016'da 3 milyon 316 bin 894 iken, bu sayı 2019'da 4 milyon 62 bin 576'ya ulaştı. Artış özellikle Kovid-19 salgını döneminde hız kazandı. 2020 yılında tek kişilik hane sayısı bir önceki yıla göre 342 bin 421 artarak 4 milyon 404 bin 997'ye çıktı. En yüksek yıllık artış ise 376 bin 603 kişiyle 2021'de gerçekleşti ve sayı 4 milyon 781 bin 600'e yükseldi.

Sonraki yıllarda artış ivmesi görece yavaşlasa da yükseliş sürdü. 2022'de 5 milyon 67 bin 331'e, 2023'te 5 milyon 192 bin 825'e, 2024'te 5 milyon 321 bin 540'a çıkan tek kişilik hane sayısı, 2025'te 201 bin 781 kişilik artışla 5 milyon 523 bin 321'e ulaştı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE YOĞUNLAŞTI

Veriler, yalnız yaşamın özellikle büyükşehirlerde yoğunlaştığını ortaya koydu. 2025'te yalnız yaşayanların 981 bin 614'ü İstanbul'da, 400 bin 484'ü Ankara'da, 375 bin 380'i İzmir'de, 206 bin 905'i Antalya'da ve 192 bin 914'ü Bursa'da ikamet etti. Bu beş ili Adana, Mersin, Konya, Balıkesir ve Kocaeli izledi.

Söz konusu 10 büyükşehirde yaşayan tek kişilik hane sayısı toplam 2 milyon 768 bin 625 olarak hesaplandı. Bu rakam, ülkedeki yalnız yaşayanların yarıdan fazlasına karşılık geliyor.

Yalnız yaşayanların en az olduğu iller ise 6 bin 128 kişiyle Bayburt, 7 bin 157 ile Ardahan ve 8 bin 274 ile Hakkari oldu.

TÜİK verileri, Türkiye'de hane halkı yapısının son on yılda belirgin biçimde değiştiğini ve tek kişilik yaşamın giderek daha yaygın hale geldiğini ortaya koyuyor.