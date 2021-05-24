Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Arıcan İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Musa Kasım Arıcan, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin kalıcı olması temennisinde bulunarak, İsrail devletinde, bu suçları planlayan ve uygulayanların uluslararası ceza mahkemesinde de yargılanması gerektiğini belirtti.

Arıcan, yazılı açıklamasında, ateşkesin, büyük bir direniş gösteren tüm Filistinlilere hayırlı olmasını diledi.

İsrail'in günlerdir Gazze'yi bombalayıp, Filistinlilerin üzerlerine füzeler yağdırdığını ve çok sayıda Filistinli'nin hayatını kaybettiğini anımsatan Arıcan, "Bu süreçte İslam ülkeleri ve yöneticileri başta olmak üzere tüm dünya milletleri bir sınav verdi. Kimi Mescid-i Aksa ve Kudüs'e duyarsız kaldı kimi de göstermelik kınama mesajları ile günü kurtardı. Mağdur Filistinlilerin yanında yer alarak safını belirleyenlerden de Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin binlerce yıldır her hal ve şarta mazlumların, mağdurların yanında olduğunu, bu süreçte Filistinlilerin de yayında durulduğunu vurgulayan Arıcan, "Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen bu karşı duruşun, diplomatik çabalarımızın elbet bir karşılığı olacaktı ve oldu da. Umarım bu ateşkes kalıcı olur." değerlendirmesinde bulundu.

-"Ateşkes başladı ve şimdi yaraları sarma zamanı"

Arıcan, İsrail devletinin kuruluşundan bu yana, verdiği sözü tutmayıp, milletler arası hukuk kurallarını hiçe sayan, ateşkesleri bozan, katliamları yapan taraf olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Buradan tüm dünyaya sesleniyorum, İsrail'in saldırılarını durdurması yeterli değildir. Katliamları, yaraladıkları, esir aldıkları, yakıp yıktıkları İsrail'in yanına kar kalmamalı. Filistinlilerin tüm zararları tazmin edilmekle kalmayıp İsrail devletinde bu suçları planlayan ve uygulayanların uluslararası ceza mahkemesinde de yargılanmalı gerekir.

Diğer yandan, ateşkes başladı ve şimdi yaraları sarma zamanı. Canları pahasına mücadele eden, direnen kardeşlerimizin evleri yıkıldı, aileleri dağıldı, yaralandılar, işsiz, aşsız kaldılar. Başta yiyecek, giyecek ve tıbbi malzeme temini olmak üzere gerekli yardımların hemen ulaşması gerekiyor."