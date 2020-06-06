Türkiye'ye ekipman yardımı için yapılan teşekkür Kongre kayıtlarında - Son Dakika

ABD Temsilciler Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Eş Başkanı Joe Wilson, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ABD'ye yardım göndermesine yönelik teşekkür mesajını Kongrede de tekrarlayarak resmi olarak kayıtlara geçirdi.

Wilson, Nancy Pelosi başkanlığında toplanan Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda Türkiye'ye teşekkür ederek, resmi olarak Kongre kayıtlarına geçmesini sağladı.

Türkiye'nin bir müttefik olarak ABD'ye iki uçak dolusu tıbbi yardım yaptığını vurgulayan Wilson, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, salgınla mücadelede ihtiyacımız olan bir iş birliği türüdür. Devletlerimizin birlikte çalıştığını görmekten memnuniyet duyuyorum. Diğer yandan dünyada 50'den fazla ülkeye tıbbi malzeme ve ekipman teslimatı yapan Türkiye'yi de cömertliğinden dolayı tebrik ediyorum. Yapıcı şekilde birlikte çalışmanın yollarını bulmak ortak çıkarlarımızla örtüşmektedir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Türkiye'den ABD'ye 2 uçak tıbbi malzeme gönderilmiş, yapılan açıklamalarda teslimatın 500 bin maske, 400 bin önlük, 2 bin litre dezenfektan, 500 yüz koruyucu ve 400 N95 tipi maske ile 1500 koruyucu gözlük içerdiği kaydedilmişti.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de 2 milyona yakın kişiye Kovid-19 teşhisi konulurken, 111 bin 390 kişi ise virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.