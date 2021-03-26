Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var - Son Dakika

Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var

26.03.2021 09:16
Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var, System.String[]

ABD'li Pfizer ile başında Türk bilim insanı Uğur Şahin'in olduğu Alman BioNTech ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısı Türkiye'ye ulaştı. 1 milyon 500 bin Pfizer-BioNTech aşısı öncelikli olarak öğretmenlere uygulanacak. Sırada ise asker, polis, kritik görevlerde çalışanlar, zabıta ve Adalet Bakanlığı çalışanları bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı, gece yarısı itibarıyla toplam 14 milyon 393 bin 682 kişinin aşılandığını açıkladı. Bu kişilerin 8 milyon 184 bin 924'ü birinci dozu, 6 milyon 208 bin 758'i ise ikinci dozu vuruldu. Bir süredir yavaş giden aşılama nedeniyle eleştirilen Bakanlık, Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin Pfizer-BioNTech aşısı ve peyderpey gelmeye devam eden Çin aşısı ile aşılamaları hızlandıracak.

ÖĞRETMEN, ASKER, POLİS ÖNCELİKLİ GRUPTA

Gelen her aşı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları'na sevk ediliyor ve bu aşıların 14 gün süren analiz süreçleri başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, BioNTech aşısının geçen hafta 5 bin 800 doz test edilmek (güvenlik testi) üzere Türkiye'ye geldiğini, bir hafta sonra ise birer gün arayla 750 bin ve 700 bin olmak üzere 1.5 milyon doz kullanıma hazır aşı getirildiğini açıklamıştı. Aşı uygulanacak gruplarda öğretmenler, asker, polis, kritik görevlerde çalışanlar, zabıta, Adalet Bakanlığı çalışanları bulunuyor. 2'nci aşama A grubu olan bu kişilerin aşılanmasına yavaş yavaş başlanacağı öğrenildi. 60-64 yaş, yani 2'nci aşama B grubu aşılama da önümüzdeki haftalarda başlayacak.

İLK KEZ TÜRKİYE'DE

ABD'li Pfizer ile başında Türk bilim insanı Uğur Şahin'in olduğu Alman BioNTech ortaklığında geliştirilen aşı, Türkiye'de ilk defa kullanılacak. Hürriyet'in haberine göre aşı, saklama koşulları uygun olan merkezlerde (-70 saklama olanağı olan) uygulanacak. Aşılama, Çin aşısında olduğu gibi, iki doz şeklinde 28 gün arayla yapılacak.

Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var

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Son Dakika Dünya Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var - Son Dakika Dünya


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