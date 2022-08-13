Bu yıl sınır dışı edilen Afganistan uyruklu yabancı sayısı 38 bin 795'a yükselirken, bu yıl yurt geneli sınır dışı edilen toplam düzensiz göçmen sayısı ise 63 bin 298 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Afganistan, Türkiye, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Iğdır'da 136 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi - Son Dakika

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