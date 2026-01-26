Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu - Son Dakika
Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu

26.01.2026 15:10
Şişli'de çöp konteynerlerinde parçalanmış halde bulunan Durdona Khokimova'nın, TikTok'ta tanıştığı sevgilisi tarafından öldürülüp cesedinin parçalara ayrılarak farklı noktalara atıldığı ortaya çıktı; olayla ilgili üç şüphelinin sorgusu devam ediyor.

Türkiye'yi sarsan kesik baş cinayetine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İstanbul'un Şişli ilçesinde bir kağıt toplayıcısının çöp konteynerinde başsız bir ceset bulmasıyla gün yüzüne çıkan olayın, Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'ya ait olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde genç kadının başı ve bacaklarının farklı konteynerlere atıldığı belirlendi. Parmak izi çalışmasıyla kimliği kesinleşen Khokimova'nın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

KATİLİ TİKTOK'TAN TANIŞTIĞI SEVGİLİSİ ÇIKTI

Cinayeti işleyen kişinin, Durdona Khokimova'nın TikTok üzerinden tanıştığı erkek arkadaşı Dılshod Akhrol Uglı T. olduğu belirlendi. Zanlının, cinayetin ardından bir arkadaşını arayarak cesedi birlikte parçaladığı tespit edildi. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelinin verdiği ifadede anlattıkları dehşete düşürdü. İddiaya göre Uglı, genç kadını evine çağırdı. Eve geldikten sonra taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Uglı'nın bıçakla saldırdığı, kaçmaya çalışan Khokimova'yı sırtından, kolundan ve bacağından bıçakladığı öğrenildi.

CESEDİ PARÇALAYIP KONTEYNERLERE ATTILAR

Cinayetin ardından cesetten kurtulmak isteyen zanlının, banyoyu küçük bulduğu için başı keserek kanın boşalmasını beklediklerini, ardından cesedi salona taşıyarak parçaladıklarını söylediği belirtildi. Ceset parçalarının poşetlere konulup valize yerleştirildiği, daha sonra farklı çöp konteynerlerine atıldığı öğrenildi. Cinayet Büro ekiplerinin, çöpleri dağıtarak yaklaşık 40 dakika içinde genç kadına ait tüm parçaları bulduğu bildirildi.

İLİŞKİ GEÇMİŞİ DE ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre Durdona Khokimova, üç yıl önce Özbekistan'dan Türkiye'ye geldi. İstanbul'a yerleşen genç kadın, burada bir av bayisi açtı. Bir yıl önce TikTok'ta tanıştığı Dılshod Akhrol Uglı T. ile kısa sürede yüz yüze görüşmeye başlayan Khokimova'nın, ilişki ilerledikçe şiddetli tartışmalar yaşadığı öğrenildi. Uglı'nın davranışları nedeniyle ilişkisini sonlandırmak isteyen Khokimova'nın, buna rağmen zaman zaman zanlıyla görüşmeye devam ettiği, Ümraniye'de yaşanan ev kavgalarının komşular tarafından da duyulduğu belirtildi. Olaydan iki gün önce de evde şiddetli bir kavga yaşandığı öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili katil zanlısı Dılshod Akhrol Uglı T., ona yardım ettiği öne sürülen arkadaşı Gofurjon Akmalkhonovıch K. ve genç kadının evden çıkarken "kasaba gidiyorum" dediği kasap Ekrem K. gözaltına alındı. Üç şüphelinin Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorguları sürüyor.

Güvenlik, Türkiye, Güncel, Şişli, Hukuk, Son Dakika

