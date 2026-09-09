Türkiye\'den dünyaya açılacak: Yapay zekâlı Umre platformu Zair\'e milyon dolarlık yatırım

Elçi Tur ve Amade Turizm, AGT Tech çatısı altında geliştirilen seyahat teknolojisi platformu Hopgogo'nun yeni markası Zair'e 1 milyon doları aşan yatırım yaptı. Türkiye'den yola çıkan Zair, yapay zekâ destekli kişiselleştirilmiş Umre deneyimini global pazarlara taşımayı hedefliyor.

Arapçada "ziyaretçi" anlamına gelen Zair, geleneksel paket tur anlayışından farklı olarak yapay zekâ destekli seyahat teknolojilerini inanç turizminin ihtiyaçlarına göre uyarlayacak. Platform, her yolcunun beklentileri doğrultusunda kişiselleştirilmiş seyahat planları sunacak.

AKILLI SEYAHAT DÖNEMİ BAŞLIYOR

Yatırımla birlikte Hopgogo'nun yapay zekâ destekli kişiselleştirme, akıllı seyahat planlama ve dinamik paketleme teknolojileri, Umre seyahatinin ihtiyaçlarına göre Zair markası altında yeniden yapılandırılıyor.

Platform; kullanıcıların bütçesi, seyahat tarihi, konaklama tercihleri, uçuş seçenekleri ve kişisel beklentilerini analiz ederek uçuş, otel, transfer ve diğer seyahat bileşenlerini saniyeler içinde bir araya getirecek. Böylece kullanıcılar, yapay zekâ tarafından kişiselleştirilen "Umre" ve "Umre Plus" seyahat seçeneklerine ulaşabilecek.

"MEVCUT TEKNOLOJİMİZİ GLOBAL BİR DİKEYE TAŞIYORUZ"

Yatırıma ilişkin açıklama yapan AGT Tech ve Hopgogo CEO'su Ahmet Agilli, Zair'in global büyüme stratejisine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Hopgogo'da seyahatlerin kullanıcı tercihlerine göre otomatik olarak planlanması, kişiselleştirilmesi ve paketlenmesi üzerine geliştirdiğimiz güçlü bir teknoloji altyapısı bulunuyor. Şimdi bu teknolojiyi, yeni markamız Zair aracılığıyla Umre seyahatinin kendine özgü ihtiyaçlarına göre özelleştiriyoruz. Türkiye'deki güçlü sektör tecrübesiyle teknolojimizi bir araya getirerek global ölçekte önemli bir seyahat dikeyi oluşturmayı hedefliyoruz.”

"SAHA VE OPERASYON TECRÜBEMİZİ TEKNOLOJİYLE BULUŞTURUYORUZ"

Elçi Tur Yönetim Kurulu Üyesi Adil Özer ise Hac ve Umre alanındaki deneyimlerini teknolojiyle bir araya getirdiklerini belirterek şöyle konuştu:

“Hac ve Umre alanında yıllar içerisinde oluşan saha ve operasyon tecrübemizi, Hopgogo'nun teknoloji kabiliyetiyle bir araya getiriyoruz. Bu yatırımın, Türkiye'den global pazarlara ulaşabilecek yeni ve ölçeklenebilir bir model ortaya çıkaracağına inanıyoruz.”

TÜRKİYE'DEN DOĞAN TEKNOLOJİ DÜNYAYA AÇILACAK

Amade Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Şimşek de Umre ve Suudi Arabistan seyahat pazarının uluslararası potansiyeline dikkat çekti:

“Umre turları ağırlıklı olmak üzere Suudi Arabistan ve çevre şehirlerini kapsayan seyahat pazarı, Türkiye'nin çok ötesinde, milyonlarca yolcuyu kapsayan global bir alan. Hopgogo'nun teknolojisinin bu alana özel olarak uyarlanmasının önemli bir uluslararası potansiyel taşıdığına inanıyoruz.”

İlk aşamada Türkiye pazarında konumlanacak Zair'in, daha sonra Avrupa, İngiltere, Orta Doğu ve diğer uluslararası pazarlara açılması planlanıyor. Platform, Hopgogo'nun yapay zekâ teknolojisi ile Elçi Tur ve Amade Turizm'in Hac ve Umre alanındaki operasyonel deneyimini bir araya getirecek.