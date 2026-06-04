Türkiye'nin 4 ünlü plajında sigara yasağı - Son Dakika
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Türkiye'nin 4 ünlü plajında sigara yasağı

Türkiye\'nin 4 ünlü plajında sigara yasağı
04.06.2026 09:26
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Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP31) ev sahipliği yapmaya hazırlanan turizm başkenti Antalya, çevre kirliliğine karşı Türkiye'de bir ilke imza atıyor. Yarından itibaren Lara, Belek, Çamyuva ve Beach Park plajlarında sigara kullanımı tamamen yasaklanıyor.

Antalya Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen "Mavi Akdeniz İnisiyatifi" kapsamında, deniz ekosistemini korumak ve izmarit kirliliğini bitirmek için tarihi bir adım atıldı. Dünyanın en önemli iklim zirvelerinden COP31 için gün sayan şehir, özellikle çocukları pasif içicilikten korumak ve sahillere nefes aldırmak amacıyla dünyaca ünlü dört plajını dumansız hava sahası ilan etti.

İZMARİTLER MAVİ SULARDAN UZAK TUTULACAK

Uygulama, ilk etapta Antalya'nın en yoğun sahil şeritlerinden olan Lara, Belek, Çamyuva ve Beach Park bölgelerinde yarın itibarıyla yürürlüğe girecek. Kumsallarda biriken ve dalgalarla denize karışarak doğal yaşama ağır tahribat veren izmaritler, bu yeni düzenlemeyle birlikte deniz ekosisteminden tamamen uzaklaştırılmış olacak. Ailelerin ve çocukların temiz bir ortamda tatil yapması sağlanacak.

TÜRKİYE'NİN "2040 SİGARASIZ ÜLKE" HEDEFİ

Antalya'da atılan bu çevreci adım, Sağlık Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı çok daha geniş kapsamlı tütünle mücadele planının da ilk işaret fişeği niteliğinde. Hazırlanan ve son aşamaya gelen yeni yasa taslağı, Türkiye'de dumansız hava sahasını tüm toplumsal alanlara yaymayı planlıyor. Taslağın en çarpıcı hedefi ise 1 Ocak 2040 tarihinden itibaren ülke sınırları içerisinde tütün ürünlerinin satışını bütünüyle sonlandırmak.

Bu nihai hedefe ulaşılana kadar geçecek sürede tütün kullanımını ciddi şekilde daraltacak yeni kurallar ise şöyle planlanıyor:

  • Çocuk parkları, ibadethaneler, eğitim kurumları, spor tesisleri ve plajlar "kesinlikle sigara içilemeyen" kırmızı hatlar olacak.
  • Sahillerde sigara içmek isteyenler için en az 200 metre aralıklarla özel "sigara içme kabinleri" kurulacak.
  • Hastane ve üniversite yerleşkelerinde dumansız alan sınırları genişletilecek; sadece binalardan en az 20 metre uzaklıktaki özel alanlarda kullanıma izin verilecek.

AVRUPA SAHİLLERİNDE BENZER EĞİLİM BÜYÜYOR

Türkiye'nin plajlarda başlattığı bu temizlik hareketi, küresel çapta giderek büyüyen bir çevre trendiyle de doğrudan örtüşüyor. Günümüzde Fransa sahil şeritlerinde yasağın kapsamını hızla genişletirken; İspanya, İtalya ve Belçika'da yerel yönetimler yüzlerce plajı çoktan dumansız statüye geçirdi. Avustralya ise özellikle çocukların bulunduğu sahil kesimlerinde dumansız plaj kurallarını uzun yıllardır tavizsiz ve başarılı bir şekilde uyguluyor.

Birleşmiş Milletler, İklim Değişikliği, Beach Park, Çamyuva, Türkiye, Antalya, Güncel, Gündem, Turizm, COP31, Lara, Son Dakika

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