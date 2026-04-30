Türkiye’nin bebek haritası açıklandı: Şanlıurfa ikinci sırada

30.04.2026 09:14
Türkiye genelinde 2025 verilerine göre 870 binin üzerinde bebek dünyaya gelirken, Şanlıurfa’nın Ankara’yı geride bırakması dikkat çekti. Ancak uzman eksikliği tartışma yarattı.

Türkiye İstatistik verilerine göre 2025 yılında ülke genelinde 0 yaş grubundaki bebek sayısı 870 bin 54 olarak kayıtlara geçti. Nüfus yoğunluğu açısından ilk sırada İstanbul yer alırken, Şanlıurfa’nın Ankara’yı geride bırakarak ikinci sıraya yükselmesi dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıktı.

ŞANLIURFA BEBEK SAYISINDA ZİRVEYE YAKLAŞTI

Verilere göre İstanbul 139 bin 13 bebek ile listenin başında yer alırken, Şanlıurfa 51 bin 805 bebekle ikinci sıraya yerleşti. Ankara 49 bin 188 ile üçüncü sırada bulunurken, İzmir ve Gaziantep de üst sıralarda yer aldı. Listenin son sıralarında ise Tunceli ve Bayburt gibi nüfusu düşük iller yer aldı. Şanlıurfa’nın yüksek doğum oranı, kentin demografik yapısına ilişkin önemli bir gösterge olarak değerlendirildi.

UZMAN EKSİKLİĞİ SAĞLIK SİSTEMİNİ GÜNDEME TAŞIDI

Bebek nüfusundaki artışa rağmen Şanlıurfa’da çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı sayısının yetersiz olması, sağlık hizmetlerinde önemli bir sorun olarak öne çıktı. Nüfus artış hızına paralel uzman sayısının artırılmaması, bölgedeki sağlık sistemine yönelik eleştirileri beraberinde getirdi. Uzman eksikliğinin giderilmesi gerektiği vurgulanırken, sağlık altyapısının güçlendirilmesi çağrısı yapıldı.

Haber: Ali Karademir

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Bebek, Yerel, Son Dakika

