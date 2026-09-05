Türklere İstiklal Marşı’nı soran Alman komedyen şaşkına döndü - Son Dakika
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Türklere İstiklal Marşı’nı soran Alman komedyen şaşkına döndü

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Alman komedyen Mario Adrion, Türkiye'deki gösterisinde seyircilerden milli marşlarını söylemelerini istedi. Türk izleyicilerin tamamının ayağa kalkarak İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan sonuna kadar okuması karşısında şaşkına dönen Adrion, “Böyle bir şeyi daha önce hiç yaşamadım. Şu an kendimi Türk gibi hissediyorum” dedi. Adrion ayrıca Alman milli marşıyla ilgili yaptığı espriyle salondakileri güldürdü.

Alman komedyen Mario Adrion, Türkiye'de sahne aldığı gösteride izleyicilerle unutamayacağı bir an yaşadı. Seyircilerden milli marşlarını söylemelerini isteyen Adrion, aldığı yanıt karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

İSTİKLAL MARŞI’NI HEP BİR AĞIZDAN COŞKUYLA OKULAR

Adrion, farklı ülkelerde bu soruyu yönelttiğinde genellikle seyircilerin marşlarının yalnızca kısa bir bölümünü mırıldandığını veya birkaç nota söylediğini belirtti. Ancak Türk seyircilerin tamamının bir anda ayağa kalkması ve İstiklal Marşı’nı hep birlikte okumaya başlaması, komedyeni şaşkına çevirdi.

“BÖYLE BİR ŞEYİ DAHA ÖNCE HİÇ YAŞAMADIM. ŞU AN KENDİMİ TÜRK GİBİ HİSSEDİYORUM”

Salonun büyük bir coşkuyla İstiklal Marşı’nı sonuna kadar okumasının ardından sahnede şaşkınlığını dile getiren Adrion, Türk seyircilere yönelik övgü dolu ifadeler kullandı.

Adrion, yaşadığı anı şu sözlerle anlattı: “İnsanlara marşlarını söylemelerini istediğimde genellikle bir kıta söylerler. Siz ayağa kalktınız ve bir türlü durmadınız, bu inanılmazdı. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım. Şu an kendimi Türk gibi hissediyorum.”

“KEŞKE BİZ ALMANLAR DA BÖYLE GÜÇLÜ BİR MARŞA SAHİP OLABİLSEYDİK”

Türk seyircilerin marşı söylemesi sırasında aklına bir fikir geldiğini belirten Adrion, esprisini Yunanistan üzerinden yaptı. Ünlü komedyen, “Siz okurken aklıma bir fikir geldi: Yunanistan’ı ele geçirmeliyiz!” diyerek salondakileri güldürdü.

Alman milli marşıyla da karşılaştırma yapan Adrion, “Keşke biz Almanlar da böyle güçlü bir marşa sahip olabilseydik. Bizim marşımız artık; ‘Özür dileriz, geri dönüşüm yapıyoruz’ gibi bir şey oldu.” ifadelerini kullandı.

Almanya, Son Dakika

Son Dakika Komedyen Türklere İstiklal Marşı’nı soran Alman komedyen şaşkına döndü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mesut mesut:
    vatanı seven ve artık ekp liler var sen sevenlere denk geldim 0 0 Yanıtla
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