Türkmenistan ile ticari diplomasi Halil Avcı'ya emanet - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkmenistan ile ticari diplomasi Halil Avcı'ya emanet - Son Dakika Ekonomi

Türkmenistan ile ticari diplomasi Halil Avcı'ya emanet

6 saat önce

Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütme görevini üstlenen gönüllü bir "iş diplomasisi" örgütü olan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda, Türkiye-Türkmenistan İş Konseyi Başkalığına üçüncü kez Halil Avcı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halil...

Türkmenistan ile ticari diplomasi Halil Avcı'ya emanet, System.String[]

Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütme görevini üstlenen gönüllü bir "iş diplomasisi" örgütü olan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda, Türkiye- Türkmenistan İş Konseyi Başkalığına üçüncü kez Halil Avcı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halil Avcı seçildi.


Kurucu kuruluşları, üyeleri ve İş Konseyleri ile birlikte, Türkiye'nin önde gelen girişimcilerinin ve iş dünyası temsilcilerinin oluşturduğu DEİK'in İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Genel Kurulu'nda, iki yıl boyunca hizmet edecek başkanlar ve yürütme kurulları belirlendi.


Sektöründeki 41 yıllık tecrübesi ile sadece yurt içinde değil Türkmenistan'da hayata geçirdiği devasa projeleriyle Türk Müteahhitlik Sektörünü en önemli temsilcilerinden olan Halil Avcı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halil Avcı, tek liste ile gidilen Türkiye-Türkmenistan İş Konseyi seçiminde güven tazeledi.


2007 yılından bu yana DEİK bünyesinde çeşitli Avrasya ülkelerinde de çalışmaları olan ve Türkiye-Türkmenistan İş Konseyi başkanlığına 3'ncü kez seçilen Avcı, uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve deneyimlerini değerlendirdiği konseyin tüm üyelerine gösterdikleri güven için teşekkür etti.


Adana'nın önemli bir marka değeri olarak üstlendiği sorumluluk kent için gurur vesilesi olan Halil Avcı, dost ve kardeş ülke Türkmenistan ile Türkiye'nin ticari ilişkilerinin daha iyi noktaya getirilmesi konusundaki çalışmalarının bundan sonra da devam edeceğini bildirdi.


Orta Asya'nın parlayan yıldızı


Orta Asya'nın parlayan yıldızı Türkmenistan'ın özel şirketler adına ticari diplomasisinin emanet edildiği Halil Avcı, "Atavatan Türkmenistan"ın Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'un vizyonu ile Orta Asya'nın lojistik merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini anımsattı.


Avcı, dünyanın gözünü çevirdiği kardeş ülke Türkmenistan ile 'Bir Millet, İki Devlet' temelinde dengeli, karşılıklı saygı ve işbirliğine dayalı özel ilişkilerin aynı özenle ve daha da geliştirilerek devam edileceğini sözlerine ekledi.


Halil Avcı Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Halil Avcı, Türkiye-Türkmenistan İş Konseyi başkanlığının yanı sıra Adana Ticaret Odası Meclis Üyesi ve TOBB Ticaret Odaları Konsey üyeliği görevini de sürdürüyor.


İnşaat, enerji, turizm, maden ve ziraat alanlarında faaliyetlerde bulunan, Türkmenistan'da bugüne kadar okullar, lojmanlar, AVM'ler, 5 yıldızlı oteller, konutlar, hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, müzeler, fabrikalar ve spor tesisleri inşa eden Halil Avcı Şirketler Grubu, Türkmenistan'ın yanı sıra Özbekistan, Tacikistan, Moğolistan ve Ekvator Ginesi (Afrika Kıtasında Atlantik Okyanusu kıyısında bir ülke) iş konseylerinde de üye olarak bulunuyor. - ADANA

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkmenistan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 08:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mısır, Libya'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediğini duyurdu
Türkiye'de en çok güvenilen dünya lideri Putin oldu Haluk Levent, söz verdiği kas hastası Gökdeniz'e evinde konser verdi Türkiye'nin ilk ruhsatlı kadın çilingiri 30 yıldır müşterilerini şaşırtıyor

Son Dakika Haberleri
14:28 Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi
14:24 17 Ar-Ge projesinde imzalar atıldı - Son Dakika Ekonomi
14:24 Lüks ve ultra lüks otomobil satışlarında lider belli oldu - Son Dakika Ekonomi
14:24 Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika Ekonomi
14:22 TMO stoklarındaki fındığın işlenerek piyasaya sürülmesi talebi - Son Dakika Ekonomi
13:15 Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'çok acele' yazı: Anestezi ilacının kullanımını durdurun - Son Dakika Ekonomi
13:04 Ankara'da Gökçek dönemiyle ilgili suç duyurusu: Belediye 576 milyon lira zarara uğratıldı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 14:30:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkmenistan ile ticari diplomasi Halil Avcı'ya emanet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]