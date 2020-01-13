Türkmenistan ile ticari diplomasi Halil Avcı'ya emanet

Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütme görevini üstlenen gönüllü bir "iş diplomasisi" örgütü olan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda, Türkiye- Türkmenistan İş Konseyi Başkalığına üçüncü kez Halil Avcı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halil Avcı seçildi.



Kurucu kuruluşları, üyeleri ve İş Konseyleri ile birlikte, Türkiye'nin önde gelen girişimcilerinin ve iş dünyası temsilcilerinin oluşturduğu DEİK'in İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Genel Kurulu'nda, iki yıl boyunca hizmet edecek başkanlar ve yürütme kurulları belirlendi.



Sektöründeki 41 yıllık tecrübesi ile sadece yurt içinde değil Türkmenistan'da hayata geçirdiği devasa projeleriyle Türk Müteahhitlik Sektörünü en önemli temsilcilerinden olan Halil Avcı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halil Avcı, tek liste ile gidilen Türkiye-Türkmenistan İş Konseyi seçiminde güven tazeledi.



2007 yılından bu yana DEİK bünyesinde çeşitli Avrasya ülkelerinde de çalışmaları olan ve Türkiye-Türkmenistan İş Konseyi başkanlığına 3'ncü kez seçilen Avcı, uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve deneyimlerini değerlendirdiği konseyin tüm üyelerine gösterdikleri güven için teşekkür etti.



Adana'nın önemli bir marka değeri olarak üstlendiği sorumluluk kent için gurur vesilesi olan Halil Avcı, dost ve kardeş ülke Türkmenistan ile Türkiye'nin ticari ilişkilerinin daha iyi noktaya getirilmesi konusundaki çalışmalarının bundan sonra da devam edeceğini bildirdi.



Orta Asya'nın parlayan yıldızı



Orta Asya'nın parlayan yıldızı Türkmenistan'ın özel şirketler adına ticari diplomasisinin emanet edildiği Halil Avcı, "Atavatan Türkmenistan"ın Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'un vizyonu ile Orta Asya'nın lojistik merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini anımsattı.



Avcı, dünyanın gözünü çevirdiği kardeş ülke Türkmenistan ile 'Bir Millet, İki Devlet' temelinde dengeli, karşılıklı saygı ve işbirliğine dayalı özel ilişkilerin aynı özenle ve daha da geliştirilerek devam edileceğini sözlerine ekledi.



Halil Avcı Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Halil Avcı, Türkiye-Türkmenistan İş Konseyi başkanlığının yanı sıra Adana Ticaret Odası Meclis Üyesi ve TOBB Ticaret Odaları Konsey üyeliği görevini de sürdürüyor.



İnşaat, enerji, turizm, maden ve ziraat alanlarında faaliyetlerde bulunan, Türkmenistan'da bugüne kadar okullar, lojmanlar, AVM'ler, 5 yıldızlı oteller, konutlar, hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, müzeler, fabrikalar ve spor tesisleri inşa eden Halil Avcı Şirketler Grubu, Türkmenistan'ın yanı sıra Özbekistan, Tacikistan, Moğolistan ve Ekvator Ginesi (Afrika Kıtasında Atlantik Okyanusu kıyısında bir ülke) iş konseylerinde de üye olarak bulunuyor. - ADANA