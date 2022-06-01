Türkoğlu'nda Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Şubesi hizmete açıldı - Son Dakika
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Türkoğlu'nda Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Şubesi hizmete açıldı

01.06.2022 11:39
Türkoğlu'nda Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Şubesi hizmete açıldı

Türkoğlu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Türkoğlu Şubesi ile Şehitler Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Türkoğlu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Türkoğlu Şubesi ile Şehitler Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, törende yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş da yapımı tamamlanan tesisleri hizmete açıyor olmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Hizmetlere tüm hızla devam edeceklerini aktaran Okumuş, ilçe girişine Selçuklu mimarisi ile bir kapı yapımına başladıklarını dile getirdi.

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman'da yapılan hizmetlerden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından plaket takdimi gerçekleştirildi.

???????Programa, Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve ilgililer katıldı.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Türkoğlu, Türkiye, Şehit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkoğlu'nda Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Şubesi hizmete açıldı - Son Dakika


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