Son Dakika Haberleri: TÜROB Başkanı Eresin: Turizm Ajansı için alınacak turizm payı otelleri zorlayacak
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TÜROB Başkanı Eresin: Turizm Ajansı için alınacak turizm payı otelleri zorlayacak

38 dakika önce

TÜROB Başkanı Eresin, "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı için otellerden alınacak binde 7,5 turizm payı ciro üzerinden alınacak.

TÜROB Başkanı Eresin: Turizm Ajansı için alınacak turizm payı otelleri zorlayacak, System.String[]
TÜROB Başkanı Eresin, "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı için otellerden alınacak binde 7,5 turizm payı ciro üzerinden alınacak. Bu durum konaklama tesislerini zorlayacak. Bu turizm payı, tesis zarar etse de talep ediliyor. Biz buna şiddetle karşıyız." dedi.
Türkiye Otelciler Birliği, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:27 
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