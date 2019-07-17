TÜROB Başkanı Eresin: Turizm Ajansı için alınacak turizm payı otelleri zorlayacak
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TÜROB Başkanı Eresin, "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı için otellerden alınacak binde 7,5 turizm payı ciro üzerinden alınacak.
TÜROB Başkanı Eresin, "Türkiye
Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı için otellerden alınacak binde 7,5 turizm payı ciro üzerinden alınacak. Bu durum konaklama tesislerini zorlayacak. Bu turizm payı, tesis zarar etse de talep ediliyor. Biz buna şiddetle karşıyız." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:27
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