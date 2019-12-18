TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika Ekonomi

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, AA'nın

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Bağlıkaya, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Bağlıkaya, "haber" kategorisinde Muhammed Said'in Rusya ve Beşşar Esed rejiminin düzenlediği saldırıda enkaz altında kalan bir çocuğun kurtarıldığı " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

"Yaşam" kategorisinde Hasan Namlı'nın Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde güvenliğin tesis edilmesiyle artık "huzur yaylası" olarak anılan Faraşin Yaylasına göçerlerin ilgisinin arttığını gösteren fotoğrafı beğenen Bağlıkaya, "spor" kategorisinde ise oyunu, Mustafa Yalçın'ın "2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında, milli futbolcuların Kaan Ayhan'ın attığı gol sonrası asker selamı verdiği "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Firuz Bağlıkaya, oylamaya katılan bütün fotoğrafların aslında birinci olmayı hak edecek nitelikte olduğunu belirterek, "Bir turizmci olarak ülkede huzur ve güveni temsil etmesi açısından 'huzur yaylası' fotoğrafını, yurt dışındaki Türk algısıyla ilgili, Türklerin ne kadar birlik ve bütünlük halinde olabileceğini göstermesi açısından 'Millilerden asker selamı" fotoğrafını beğendim. Diğer bir oyumu ise Suriye'deki zulüm ile ilgili yaşanan olaylarda insanoğlunun bulunduğu ortam ile nasıl mücadele edebileceğini gösteren "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" başlıklı fotoğraftan yana kullandım. Fotoğrafları seçerken bayağı zorlandım." değerlendirmesinde bulundu.

"Turizm için güvenlik ve huzur son derece önemli"

Bağlıkaya, Türkiye'de turizmde kriz yaşanan bütün dönemlerde, güvenlikle ilgili sorunların olduğuna ya da sorun olduğu algısı yaratıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Turizm için güvenlik ve huzur son derece önemli. Biz bunun öneminin farkında olan bir sektörüz. Bizim ekmek paramızın bu iş ile ne kadar bağlantılı olduğunu çok iyi biliyoruz. Sektör olarak insan ve tesis kalitemiz, doğal ve tarihi güzelliklerimiz dünyanın bütün ülkeleriyle başa çıkabilecek nitelikte. Güven ve huzur ile ilgili sıkıntılarda genelde yüzde 10'luk gerçeklik varsa, yüzde 90'lık bir algı oluyor. Son birkaç yıldır güven ve huzur sürekliliği devam ediyor. Dolayısıyla da hem turizm sayıları hem de gelir artıyor. Hükümetin aldığı tedbirlerin bunda önemli bir payı vardır."

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Bağlıkaya, Suriye, Huzur, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:18 Kaynak: AA
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