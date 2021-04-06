AFYONKARAHİSAR - TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya'dan bu yılın turizm sezonu için iyimser tahmin - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya'dan bu yılın turizm sezonu için iyimser tahmin

06.04.2021 11:03

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil olmak üzere bu yıl iyi bir ziyaretçi sayısı ve 20-25 milyar dolar civarında döviz girdisi beklediklerini söyledi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil olmak üzere bu yıl iyi bir ziyaretçi sayısı ve 20-25 milyar dolar civarında döviz girdisi beklediklerini söyledi.

Afyonkarahisar'da çeşitli ziyaretlerde bulunan TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyanın her yerini ansızın etkisi altına aldığını belirtti.

Salgının tüm dünyada yıkıcı etkilerinin olduğunu dile getiren Bağlıkaya, 2020'de tüm dünyada olduğu gibi Türkiye turizminde de yüzde 70'e yakın gerileme yaşandığını ifade etti.

Bağlıkaya, turizmi canlandırmak, daha fazla gelir elde etmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerinin altını çizerek, sektörü de turizm sezonuna hazır hale getirmeye çalıştıklarını vurguladı.

"Turist girişleri nisan ayının 15'inden itibaren hızlanacak"

Türkiye dışında Avrupa'daki kaynak ülkelerde de aşılamanın artmasının 2021 turizm sezonuna pozitif yansıyacağını düşündüklerini aktaran Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil olmak üzere, bu yıl iyi bir ziyaretçi, 20-25 milyar civarında da bir döviz girdisi bekliyoruz. Ağırlıklı olarak yine Rusya ve Ukrayna'dan turist girişleri geçen haftalarda başladı. Turist girişleri nisan ayının 15'inden itibaren hızlanacak. Onun arkasından gelecek İngiltere ve Avrupa pazarı da 'aşı karnesi' ile ilgili gelişmelere bağlı, daha onun kuralları belirlenmedi ama Türkiye her halükarda en az 25 milyon civarında turist alacaktır."

Bağlıkaya, Afyonkarahisar'ın kültür, termal ve gastronomi turizmi için önemli bir destinasyon olduğuna işaret ederek, Frigya Vadisi'nin de öne çıkartılmasıyla kentin kültür turizmine yeni bir ürün sunulduğunu sözlerine ekledi.

AFYONKARAHİSAR - TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya'dan bu yılın turizm sezonu için iyimser tahmin
AFYONKARAHİSAR - TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya'dan bu yılın turizm sezonu için iyimser tahmin
AFYONKARAHİSAR - TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya'dan bu yılın turizm sezonu için iyimser tahmin
AFYONKARAHİSAR - TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya'dan bu yılın turizm sezonu için iyimser tahmin

Türkiye, Turizm, Döviz, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya'dan bu yılın turizm sezonu için iyimser tahmin - Son Dakika


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