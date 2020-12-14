'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var (2) - Son Dakika

'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var (2)

YILIN YAĞIŞ 'REKORU' KIRILDIMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu kod' ile uyarıda bulunduğu Antalya'nın tamamında iki gündür sağanak etkili oluyor.

YILIN YAĞIŞ 'REKORU' KIRILDI YILIN YAĞIŞ 'REKORU' KIRILDI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün 'turuncu kod' ile uyarıda bulunduğu Antalya 'nın tamamında iki gündür sağanak etkili oluyor. Dün sabah saatlerinde özellikle Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle birçok tarım alanı su altında kaldı. Akşam saatlerinde ise yağış kent merkezinde etkili oldu. Gece boyunca süren sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Birçok noktada su tahliye işlemleri devam ediyor. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte, 2020 yılında kente düşen en yüksek yağış miktarına ulaşıldı. Kentte, havalimanına 223.2, kent merkezine 161.5, Kaş Kasaba Orman Sahası'na 129.1 kilogram yağış düştü. Tarım arazilerinin su altında kaldığı Belek Turizm Merkezi'ne 120.7, Kumluca'ya 113.3, Elmalı Orman Sahası'na 99.4, Kemer Ovacık Mevkiine 97.6, Finike'ye 96.7, Serik'e 94 kilogram yağış düştü. Meteorolojinin kent için yaptığı turuncu kod uyarısı saat 19.00'a kadar sürüyor.



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