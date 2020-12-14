'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var (5) - Son Dakika

KEMER'DE TAŞAN DERE, KÖPRÜYÜ YIKTI

Antalya'nın Kemer ilçesinde, gök gürültülü sağanak nedeniyle geçen yıl yapılan ve Çıralı ile Olimpos tatil bölgelerini birbirine bağlayan, 10 metre uzunlukta ve 5 metre genişlikte olan köprü, Ulupınar Deresi'nde su seviyesinin yükselmesiyle yıkıldı.

4 METRELİK DALGALAR OLUŞTU

Çıralı bölgesinde, sahil kısmında kullanılan restoranlarda şiddetli yağış sonrası kıyıdaki işletmelerde ve yerleşim yerlerinde su baskınları oldu. Sahil kesiminde 4 metre yüksekliğe ulaşan dalgalar oluştu. Dalgalarla birlikte sahil, tahta parçaları ve denizden gelen atıklar ile doldu. Bazı noktalarda ise ağaçlar devrildi. Kemer bölgesinde sağanağın etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),