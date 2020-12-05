Turuncu Pedalşörler, kadına yönelik şiddete karşı bu yıl sanal pedal çevirdi - Son Dakika

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günleri kapsamında Turuncu Pedalşörler Bisiklet Sürüşü, bu yıl pandemi nedeniyle 25 Kasım - 10 Aralık tarihleri Instagram filtresi kullanılarak sanal sürüş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Turuncu Pedalşörler, filtrede yer alan "kadına yönelik şiddete son" sloganlı sanal turuncu kaskları ve sanal turuncu bisikletleriyle sosyal medya üzerinden kadına yönelik şiddete meydan okuyor.

Ertan Balaban, Ogeday Girişken, Atakan Işıktutan, Hasan Telatar gibi tanınmış sporcular, Birgen Engin, Melek Şahin, Deniz Özerman, Murat Onuk, Asuman Bora, Özlem Güvelli gibi sevilen sanatçılar ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Kültür AŞ, Spor İstanbul gibi alanında uzman kurumlar sanal sürüşü destekliyor.

25 Kasım - 5 Aralık tarihleri arasında Turuncu Pedalşörler'in Instagram filtresini kullanarak sanal sürüşe katılanların sayısı üç bin kişiyi geçerken, Instagram üzerinden sanal sürüşü izleyenlerin sayısı ise yüz bin kişiye ulaştı.

Katılmak isteyen herkese açık olan Turuncu Pedalşörler Bisiklet Sürüşü, Instagram üzerinden 10 Aralık'a kadar devam edecek.