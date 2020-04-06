TÜSAD'dan sağlık çalışanlarına destek açıklaması - Son Dakika

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Genel Sekreteri Doç. Dr. Nilgün Yılmaz Demirci, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının tüm dünyayı etkilediği bir süreçte sağlık çalışanlarına verilecek en büyük desteğin "evde kalın" çağrılarına uymak olduğuna dikkati çekti.

Demirci, "7 Nisan Dünya Sağlık Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada sağlık çalışanları ile dayanışmayı amaçlayan bu özel günün her yıl ayrı bir tema ile kutlandığını ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2020'nin Florence Nightingale'in doğumunun 200'üncü yılı nedeniyle "Hemşire ve Ebe Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

Tüm dünyada olağanüstü bir sürecin yaşandığı bir dönemde bu temanın daha da anlam kazandığına işaret eden Demirci, bu yılki etkinliklerin "Hemşireleri ve ebeleri destekleyin" sloganıyla kaliteli sağlık ve sosyal bakım sağlamada hemşire ve ebelerin oynadığı hayati role ışık tutmayı amaçladığını vurguladı.



Demirci, sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle mücadele ettiğini kaydederek "Hemşireler ve ebeler, sağlık iş gücünün yarısından fazlasını oluşturuyor. Doğumdan ölüme kadar insanların yaşamı boyunca hastalıkların önlenmesi ile tedavi, rehabilitasyon ve palyatif bakıma kadar her alanda hizmet sunuyor." dedi.



"En büyük dayanışma 'evde kalın' çağrısına uymak"

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde sağlık çalışanlarının, insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, her türlü özveri ve gayretle mesleğini icra etmeye devam ettiğini ifade eden Demirci, Sağlık Bakanlığı tarafından getirilen izolasyon kurallarına maksimum düzeyde dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatarak sözlerini şöyle tamamladı:



"Salgınla mücadelede geçirilen süreci ruhsal ve bedensel olarak en az zararla atlatmak için tüm halkımızın sağlık çalışanları ile dayanışma içinde olması büyük önem taşıyor. Bu süreçte en büyük dayanışma 'evde kalın' çağrısına uymak."