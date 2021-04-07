Tuşba Belediyesinden model bahçe projesi - Son Dakika

Van'ın Tuşba Belediyesi, kırsal mahallelerde geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan üreticilere ek gelir sağlamak amacıyla başlattığı "model ceviz-badem bahçesi" projesi devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl her biri en az 4 dönüm olmak üzere 25 ceviz ve 25 badem bahçesi oluşturulacak.

Projeden yararlanmak isteyen üreticiler, 7- 23 Nisan tarihleri arasında Park ve Bahçeler Müdürlüğüne başvuracak ve oluşturulacak komisyon başvurular arasında değerlendirme yapacak.

Belediye Başkanı Salih Akman ilçe ekonomisini canlandırmak, tarımsal ürün çeşitliliğini artırmak için çaba gösterdiklerini belirterek, "İlçemiz gerek tarım ve gerekse hayvancılık açısında iyi bir potansiyele sahip. Tuşbalı üreticilerimiz için ek gelir kaynağını oluşturmaya çalışıyoruz. Amacımız çiftçimizin daha fazla kazanması ve üretime katkıda bulunmasıdır. Geçmiş yıllarda kurduğumuz model bahçeler çok iyi durumda. Önümüzdeki birkaç yıl içinde ürün alınmaya başlanacak." dedi.