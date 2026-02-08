Tuşba'da 200 Kaçak Tavuk Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tuşba'da 200 Kaçak Tavuk Ele Geçirildi

Tuşba\'da 200 Kaçak Tavuk Ele Geçirildi
08.02.2026 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuşba'da yapılan devriye sırasında sevk irsaliyesi ve veteriner raporu olmayan 200 tavuk bulundu.

Van'ın Tuşba ilçesinde bir araçta, sevk irsaliyesi ve veteriner sağlık raporu bulunmayan, kesilip paketlenmiş halde tüketime hazır 200 tavuk ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince halk sağlığının korunması ve hayvansal ürün hareketliliğinin denetlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Arısu Mahallesi mevkisinde icra edilen devriye faaliyeti sırasında durdurulan araçta arama yapıldı.

Aramada sevk irsaliyesi ve veteriner sağlık raporu bulunmayan kesilerek paketlenmiş halde tüketime hazır 200 tavuk ele geçirildi.

Şüpheli Y. H, hakkında gerekli idari işlemlerin yapılması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Tuşba, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuşba'da 200 Kaçak Tavuk Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Erzincan’daki 4,9’luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler Erzincan'daki 4,9'luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler
Fenerbahçe’nin rakibi darmadağın oldu Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu
CHP’den AK Parti’ye bir transfer daha CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi

16:43
Bingöl’de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
Bingöl'de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
16:33
Tek kullanımlık sos paketleri tarih oluyor Fast-food restoranlarını sarsacak karar
Tek kullanımlık sos paketleri tarih oluyor! Fast-food restoranlarını sarsacak karar
16:09
Ahmet Minguzzi için Sultanahmet’te mevlit okutuldu Herkesin dikkatini çeken tek bir an var
Ahmet Minguzzi için Sultanahmet'te mevlit okutuldu! Herkesin dikkatini çeken tek bir an var
16:04
Canlı anlatım: Rize’de ilk gol geldi
Canlı anlatım: Rize'de ilk gol geldi
14:33
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
14:05
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 18:11:39. #7.11#
SON DAKİKA: Tuşba'da 200 Kaçak Tavuk Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.