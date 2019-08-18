Tuşba Kaymakamı Uçar dünya evine girdi
1 saat önce
Van'ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, düzenlenen görkemli törenle dünya evine girdi.
Van Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:25 Kaynak: İHA
'ın Tuşba
Kaymakamı Meral Uçar
, düzenlenen görkemli törenle dünya evine girdi.
Tuşba Kaymakamı Meral Uçar ile Van'daki Rekabet Kurulu
İlk ve Ortaokulu Müdür Yardımcısı Faruk Arpa için Ankara
'da düğün töreni yapıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı törende, çiftin nikahını Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman
kıydı. Nikah defteri Kaymakam Uçar'a teslim edilirken, davetliler müzik eşliğinde eğlendiler. - VAN
Meteoroloji'den sağanak uyarısı: İstanbul'un ardından sıra Anadolu'da! 9 yaşındaki Ceylin'in okuma yazma öğrendikten sonra yaptığı ilk iş kitap yazmak oldu Bankadan çıkan iş adamını takip edip 24 bin lirasını çaldılar Benzersiz bir vaka! 3 ayda 2 kez doğum yaptı