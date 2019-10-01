Son Dakika Haberleri: Tuzakla keklik avcılığına ceza
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Tuzakla keklik avcılığına ceza

2 saat önce

Konya'nın Akören ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yasa dışı yöntemle tuzak kurarak keklik avladığı ileri sürülen 1 kişi yakalandı.

Tuzakla keklik avcılığına ceza, System.String[]

Konya'nın Akören ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yasa dışı yöntemle tuzak kurarak keklik avladığı ileri sürülen 1 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Akören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avdan Mahallesinde kara avcılığına yönelik olarak yürüttüğü denetimde, keklik yakalama tuzağıyla keklik avı yapmak isteyen bir kişiyi suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri, keklik avında kullanılmak istenen 7 tuzağa el koyarken, şahıs hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü tarafından kara avcılığına muhalefet ettiği gerekçesiyle idari para cezası uygulandığı öğrenildi. - KONYA

Jandarma, Akören, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:46 Kaynak: İHA
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