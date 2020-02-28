Tuzla açıklarında gemi kazası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tuzla açıklarında gemi kazası - Son Dakika

Tuzla açıklarında gemi kazası

51 dakika önce

İstanbul'un Tuzla ilçesi açıklarında etkili olan lodos nedeniyle gemi kazası meydana geldi.

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İstanbul'un Tuzla ilçesi açıklarında etkili olan lodos nedeniyle gemi kazası meydana geldi. Kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken denizde korku dolu dakikalar yaşandı.


İddiaya göre, akşam saatlerinde Tuzla açıklarında demirlemiş bir gemi, olumsuz hava şartları nedeniyle bir anda kıyıya doğru sürüklenmeye başladı. Bu sırada önüne çıkan ve lodosun etkisiyle kontrolü sağlayamayan bir başka gemiyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif yan yatan ve su almaya başlayan iki geminin imdadına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler yetişti. Olayın meydana geldiği noktaya en yakın kıyıda sağlık ekipleri hazır bekletildi. İki gemideki mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildikten sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken gemiler de güvenli bir noktaya çekildi.


Öte yandan Tuzla açıklarında olumsuz hava koşullarından dolayı kıyıya sürüklendiği ve kayalıklara yakın sığ bir yerde yan yatan bir tekne de dalgalar arasında kameralara yansıdı. - İSTANBUL

İstanbul, Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:53 Kaynak: İHA
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