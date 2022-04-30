Tuzla'da boya fabrikasındaki yangına ilişkin gözaltına alınan 2 kişi adliyede - Son Dakika
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Tuzla'da boya fabrikasındaki yangına ilişkin gözaltına alınan 2 kişi adliyede

30.04.2022 12:27
Tuzla'da boya fabrikasındaki yangına ilişkin gözaltına alınan 2 kişi adliyede

İstanbul Tuzla'da bir boya fabrikasında çıkan, 3 işçinin yaşamını yitirdiği ve 15 kişinin hafif yaralandığı yangına ilişkin gözaltına alınan iş yeri sahibi ve bir çalışan adliyeye sevk edildi.

İstanbul Tuzla'da bir boya fabrikasında çıkan, 3 işçinin yaşamını yitirdiği ve 15 kişinin hafif yaralandığı yangına ilişkin gözaltına alınan iş yeri sahibi ve bir çalışan adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sanayi sitesindeki fabrikada çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahibi M.U.B. ile çalışan O.D. gözaltına alındı.

M.U.B, sorgusunda, iş yeri ruhsatı talebinde bulunduğunu kaydetti. Yapılan araştırmada ise ruhsat almak için herhangi bir başvuru olmadığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.U.B. ve O.D, adliyeye sevk edildi.

Olay

Tuzla Orhanlı'daki İstanbul Boya ve Vernikçileri Toplu İşyeri Sanayi Sitesi'ndeki bir boya fabrikasında dün saat 13.15'te yangın çıkmıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevredeki bazı iş yerleri ve ağaçlık alana da sıçrayan yangını söndürmüştü.

Yangında, Turgay Tüney (42), Mustafa Öztürk (41) ve Tayfun Aydın'ın (52) hayatını kaybettiği belirlenmişti. Hafif yaralanan 15 işçi ayakta tedavi edilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili soruşturma başlatılmış, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ise müfettiş görevlendirilmişti.

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İstanbul, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tuzla'da boya fabrikasındaki yangına ilişkin gözaltına alınan 2 kişi adliyede - Son Dakika
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