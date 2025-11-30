Tuzla'da Feci Kaza: 1 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Tuzla'da Feci Kaza: 1 Ölü

Tuzla\'da Feci Kaza: 1 Ölü
30.11.2025 06:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla'da Orhanlı gişelerinde otomobil kazasında sürücü S.S. hayatını kaybetti.

Tuzla'da Orhanlı gişeleri İstanbul istikametinde meydana gelen feci kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Gişelere çarpan otomobilde yaşamını yitiren kişinin, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan 27 yaşındaki asistan doktor Semih Savran olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre 34 MVF 612 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak aşırı hızla gişelere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil adeta hurdaya dönerken, araçta yangın çıktı.

Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen ekiplere bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından gişelerde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Aracın kaldırılması ve bölgenin temizlenmesinin ardından trafik yeniden normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Otomobil, Güvenlik, İtfaiye, Orhanlı, 3-sayfa, Tuzla, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Tuzla'da Feci Kaza: 1 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Feci kaza 70 yaşındaki adamın sonu oldu Feci kaza 70 yaşındaki adamın sonu oldu
Savaşın eşiğine gelen iki ülkenin lideri için dikkat çeken iddia Savaşın eşiğine gelen iki ülkenin lideri için dikkat çeken iddia
Gece yarısı korkutan yangın Haberi alınca baygınlık geçirdi Gece yarısı korkutan yangın! Haberi alınca baygınlık geçirdi
Aile içindeki tartışma silahlı kavgaya dönüştü İki kardeş can verdi Aile içindeki tartışma silahlı kavgaya dönüştü! İki kardeş can verdi
İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı
ABD, Afgan Pasaportlulara Vizeyi Askıya Aldı ABD, Afgan Pasaportlulara Vizeyi Askıya Aldı
Can pazarı Madenci servisi uçuruma yuvarlandı Can pazarı! Madenci servisi uçuruma yuvarlandı

07:43
Zelenski canlı yayındayken bomba alarmı verildi Korku içinde binayı boşalttılar
Zelenski canlı yayındayken bomba alarmı verildi! Korku içinde binayı boşalttılar
02:16
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
00:10
Karadeniz’deki saldırıların ardından Türkiye’den tepki: Endişeyle karşılıyoruz
Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz
23:22
Kurultaya katılmayıp Sabah’a konuşan Kılıçdaroğlu’ndan eleştirilere ’hodri meydan’
Kurultaya katılmayıp Sabah'a konuşan Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere 'hodri meydan'
23:07
88. dakikada geride olan Benfica’dan muhteşem geri dönüş
88. dakikada geride olan Benfica'dan muhteşem geri dönüş
22:09
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL
21:39
Erkek kuaföründe silahlı çatışma çıktı Bilanço ağır
Erkek kuaföründe silahlı çatışma çıktı! Bilanço ağır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2025 08:02:21. #7.13#
SON DAKİKA: Tuzla'da Feci Kaza: 1 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.