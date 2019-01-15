Son Dakika Haberleri: Tuzla'daki TOKİ Evleri Hak Sahiplerini Buldu

Tuzla'daki TOKİ Evleri Hak Sahiplerini Buldu

56 dakika önce

Tuzla'daki TOKİ evleri hak sahiplerini bulduİSTANBUL - Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılacak olan 2. Pist için kamulaştırma sahasında kalan yapıların dönüştürülmesi amacıyla inşa edilen konutlar kura çekimi ile hak sahiplerine dağıtıldı.

Tuzla'daki TOKİ evleri hak sahiplerini buldu

İSTANBUL - Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılacak olan 2. Pist için kamulaştırma sahasında kalan yapıların dönüştürülmesi amacıyla inşa edilen konutlar kura çekimi ile hak sahiplerine dağıtıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılacak yeni pistte bulunan evlerin dönüştürmesi amacıyla inşa edilen yeni konutlar kura çekimi ile hak sahiplerine dağıtıldı. Tuzla Necdet Mahallesinde TOKİ tarafından yapılan yeni binalar Halkalı'da Bulunan TOKi binasında düzenlenen kura çekimi ile belirlendi. Kura çekimine sivil toplum örgütleri, Muhtarlar, Bakırköy 5. Noter görevlisi ve TOKİ görevlileri katıldı. 161 konut noter huzurunda kura çekimi yapılarak hak sahiplerine dağıtıldı. İtirazlara karşı kura çekimi kameralar ile kayıt altına alındı. Hak sahipleri ise heyecanla hangi dairenin kendilerine çıktıklarını bekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:40 Kaynak: İHA

Sabiha Gökçen, Tuzla, Ekonomi
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