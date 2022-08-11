TEM OTOYOLU'NDA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYA KAZADA ÖLDÜ - Son Dakika
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TEM OTOYOLU'NDA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYA KAZADA ÖLDÜ

11.08.2022 04:59
TEM OTOYOLU'NDA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYA KAZADA ÖLDÜ

TUZLA TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan trans birey, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

TUZLA TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan trans birey, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Vücudunun çeşitli organları kopan trans bireyin cenazesi, polisin incelemesinden sonra morga kaldırıldı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında TEM Otoyolu Tuzla mevkiinde İstanbul istikametinde meydana geldi. Ali T.'nin kullandığı 34 NA 660 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen yayanın organları koparken, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü Ali T. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybeden kişinin trans birey olduğu öğrenildi. Çantasından sadece makyaj malzemeleri çıkan yayanın, kimliğini belirlemek için parmak izleri alındı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun süre trafiğe kapandı. Ölen kişinin cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından sonra otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Sürücü Ali T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, İstanbul, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEM OTOYOLU'NDA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYA KAZADA ÖLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEM OTOYOLU'NDA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYA KAZADA ÖLDÜ - Son Dakika
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