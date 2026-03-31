Tuzla'da otobüste gerilim: Başörtüsüne yönelik skandal ifadeler tepki çekti
Tuzla’da otobüste gerilim: Başörtüsüne yönelik skandal ifadeler tepki çekti

31.03.2026 21:41
İstanbul’un Tuzla ilçesinde bir İETT otobüsünde yaşanan tartışma, kısa sürede büyüyerek gündem oldu. İki kadın yolcu arasında başlayan gerginliğin, başörtüsüne yönelik sözlü ifadelerin kullanıldığı bir tartışmaya dönüştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan ve Tuzla-Tepeören hattında seferde olan belediye otobüsünde çekildiği belirtilen görüntülerde, otobüs içinde başlayan tartışmanın kısa sürede büyüdüğü görüldü.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Otobüsün koridorunda durma ve yolu tıkama meselesi nedeniyle başladığı anlaşılan gerginlikte, tarafların birbirlerine yüksek sesle tepki gösterdiği görüldü. Tartışma sırasında kadınlardan birinin, diğerine yönelik sözlü ifadeleri dikkat çekti.

BAŞÖRTÜSÜNE YÖNELİK SÖZLER

Görüntülerde, taraflardan birinin diğerine, “Susup sana hanımefendiliği öğreteceğim. Sen kafandaki tülbenti bir çıkart, ondan sonra belli ol” dediği duyuldu.

YOLCUDAN TEPKİ

Bu sözlere tepki gösteren yolcu ise başörtüsünün konuyla ilgisi olmadığını belirterek, “Ne alakası var kafamdaki tülbentle? Şoför bey plakayı verin” ifadelerini kullandı.

Savaşı sona erdirecek gelişme Pezeşkiyan resmen ilan etti Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım
Ehliyetsiz motosikletli polisten kaçtı, ceza yağmuruna tutuldu Ehliyetsiz motosikletli polisten kaçtı, ceza yağmuruna tutuldu
İran’dan ateşlenen füzeyle ilgili “Kürecik“ iddiası İran'dan ateşlenen füzeyle ilgili "Kürecik" iddiası
İran’dan Suudi Arabistan’a çağrı: ABD güçlerini çıkarma zamanı çoktan geldi İran'dan Suudi Arabistan'a çağrı: ABD güçlerini çıkarma zamanı çoktan geldi
Siirt’te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti Siirt'te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti
Aralarında Türkiye de var 8 ülkeden ortak ’Kudüs’ açıklaması Aralarında Türkiye de var! 8 ülkeden ortak 'Kudüs' açıklaması

21:43
Canlı anlatım: Dev maçta ilk düdük çaldı
Canlı anlatım: Dev maçta ilk düdük çaldı
21:41
Kadına tasma takıp gezdirdi, sonrası daha skandal
Kadına tasma takıp gezdirdi, sonrası daha skandal
20:27
Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı
20:20
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
20:08
Batman’da aile katliamı: Anne ve ağabeyini öldürdü
Batman'da aile katliamı: Anne ve ağabeyini öldürdü
20:06
Sevcan Orhan’dan “Boşanma“ itirafı: Hayatımda verdiğim en doğru karardı
Sevcan Orhan'dan "Boşanma" itirafı: Hayatımda verdiğim en doğru karardı
19:56
Fatih’te silahlı saldırıya uğrayan kurye hayatını kaybetti
Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan kurye hayatını kaybetti
