Tuzlu Kahve neden yok, 3 Kasım Salı bugün Tuzlu Kahve yok mu, Tuzlu Kahve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, Galatasaray maçından sonra yayınlanacak mı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tuzlu Kahve neden yok, 3 Kasım Salı bugün Tuzlu Kahve yok mu, Tuzlu Kahve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, Galatasaray maçından sonra yayınlanacak mı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tuzlu Kahve neden yok, 3 Kasım Salı bugün Tuzlu Kahve yok mu, Tuzlu Kahve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, Galatasaray maçından sonra yayınlanacak mı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Star TV ekranlarında her salı akşamı izleyiciyle buluşan Tuzlu Kahve dizisinin hayranları, bu akşamki yayınla ilgili merak içinde. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı ağırlayacağı 3 Kasım Salı akşamı, Tuzlu Kahve'nin yeni bölümünün ekrana gelmeyeceği öne sürüldü. İzleyiciler, Tuzlu Kahve'nin neden yayınlanmayacağını, yeni bölümün ne zaman ekrana geleceğini ve dizinin maçtan sonra yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor.

Yarın itibarıyla Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'nde etkili olmasıyla birlikte İstanbul'da sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Fenerbahçe ile Liverpool arasında yarın akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına gidecek taraftarların da yağmura karşı hazırlıklı olması gerekiyor. İşte İstanbul'da bu akşam, yarın ve önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu.

İSTANBUL'DA ŞU AN HAVA NASIL?

İstanbul'da bu akşam saatlerinde hava kapalı. Şu anda hava sıcaklığı 16 derece civarında ölçülüyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık 19, en düşük sıcaklık ise 14 derece olarak kaydedildi. Gece saatlerinde de yer yer yağış görülmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA YARIN YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da yarın, 4 Kasım Çarşamba günü yağmur bekleniyor. Yağış ihtimali yüzde 75 seviyesinde öngörülüyor. AKOM'un açıklamasına göre yağışların sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor. Kentin farklı bölgelerinde toplamda metrekareye 30 ile 60 kilogram arasında yağış düşebileceği belirtiliyor. Hava sıcaklığının ise en yüksek 16, en düşük 12 derece civarında olması öngörülüyor.

SİBİRYA KÖKENLİ SOĞUK HAVA GELİYOR

AKOM'un tahminlerine göre yarın itibarıyla Sibirya kökenli soğuk hava dalgası Marmara Bölgesi'nde etkili olacak. Bu nedenle İstanbul'da hafta boyunca aralıklarla sağanak yağış görülecek. Son günlerde 18 ile 20 derece civarında seyreden sıcaklıkların, 12 ile 14 derece aralığına gerileyerek mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'da yağışlı havanın perşembe gününden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. 5 Kasım Perşembe günü yağış ihtimali yüzde 15'e gerileyecek, ancak gündüz sıcaklığı 13 derece civarında seyredecek. Hafta sonu gece sıcaklıklarının 7 dereceye kadar inmesi öngörülüyor.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇINDA YAĞMUR VAR MI?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u ağırlayacağı yarın akşam İstanbul'da yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Saat 20.45'te Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda başlayacak karşılaşmada hava sıcaklığının 12-13 derece civarında olması öngörülüyor. Maça gidecek taraftarların yağmura karşı hazırlıklı olmaları ve toplu taşımayı tercih etmeleri önerilir.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu şöyle:

4 Kasım Çarşamba: Yağmurlu, en yüksek 16, en düşük 12 derece

5 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu, en yüksek 13, en düşük 10 derece

6 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu, en yüksek 13, en düşük 9 derece

7 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu, en yüksek 12, en düşük 8 derece

8 Kasım Pazar: Güneşli, en yüksek 14, en düşük 7 derece

UEFA Şampiyonlar LigiGalatasarayTuzlu KahveStuttgartStar TvStarSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sonu galibiyet olsun Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11’ler belli oldu Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu
Fenerbahçe’de Lukaku patladı: Mutlu değilim Fenerbahçe'de Lukaku patladı: Mutlu değilim
Real Madrid’de Arda Güler şoku Kadroya alınmadı Real Madrid'de Arda Güler şoku! Kadroya alınmadı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Fenerbahçe’den ayrılacak mı Dirk Kuyt’tan açıklama Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Dirk Kuyt'tan açıklama
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
50 metrelik uçuruma yuvarlandı Son hali böyle görüntülendi 50 metrelik uçuruma yuvarlandı! Son hali böyle görüntülendi
Kam davulu sahnesiyle tepki çeken Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu Kam davulu sahnesiyle tepki çeken Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu
Kasımpaşa’dan şaşırtan karar Fenerbahçe’den para istemiyor Kasımpaşa'dan şaşırtan karar! Fenerbahçe'den para istemiyor
19:35
Galatasaray’ın Stuttgart maçı 11’i belli oldu
Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i belli oldu
19:32
Şişli’deki Haydar Aliyev Parkı’nda büstün kaldırılacağı iddiasına yalanlama
Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı'nda büstün kaldırılacağı iddiasına yalanlama
18:58
İki kulüp anlaştı Emre Belözoğlu’ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek
İki kulüp anlaştı! Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek
18:44
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 4 Kasım’da resmi sonuçları alıp partilerle görüşecek
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 4 Kasım'da resmi sonuçları alıp partilerle görüşecek
18:19
ABD’de ara seçim Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor
ABD'de ara seçim! Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor
18:07
Bu illerde oturanlar dikkat Bakanlık harita paylaşıp uyardı
Bu illerde oturanlar dikkat! Bakanlık harita paylaşıp uyardı
16:57
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
16:49
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
16:37
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
16:20
34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu 100 kişi gözaltına alındı
34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu! 100 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 19:56:09. #7.12#
SON DAKİKA: Tuzlu Kahve neden yok, 3 Kasım Salı bugün Tuzlu Kahve yok mu, Tuzlu Kahve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, Galatasaray maçından sonra yayınlanacak mı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android