Tuzlu Kahve neden yok, 3 Kasım Salı bugün Tuzlu Kahve yok mu, Tuzlu Kahve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, Galatasaray maçından sonra yayınlanacak mı

Yarın itibarıyla Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'nde etkili olmasıyla birlikte İstanbul'da sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Fenerbahçe ile Liverpool arasında yarın akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına gidecek taraftarların da yağmura karşı hazırlıklı olması gerekiyor. İşte İstanbul'da bu akşam, yarın ve önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu.

İSTANBUL'DA ŞU AN HAVA NASIL?

İstanbul'da bu akşam saatlerinde hava kapalı. Şu anda hava sıcaklığı 16 derece civarında ölçülüyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık 19, en düşük sıcaklık ise 14 derece olarak kaydedildi. Gece saatlerinde de yer yer yağış görülmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA YARIN YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da yarın, 4 Kasım Çarşamba günü yağmur bekleniyor. Yağış ihtimali yüzde 75 seviyesinde öngörülüyor. AKOM'un açıklamasına göre yağışların sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor. Kentin farklı bölgelerinde toplamda metrekareye 30 ile 60 kilogram arasında yağış düşebileceği belirtiliyor. Hava sıcaklığının ise en yüksek 16, en düşük 12 derece civarında olması öngörülüyor.

SİBİRYA KÖKENLİ SOĞUK HAVA GELİYOR

AKOM'un tahminlerine göre yarın itibarıyla Sibirya kökenli soğuk hava dalgası Marmara Bölgesi'nde etkili olacak. Bu nedenle İstanbul'da hafta boyunca aralıklarla sağanak yağış görülecek. Son günlerde 18 ile 20 derece civarında seyreden sıcaklıkların, 12 ile 14 derece aralığına gerileyerek mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'da yağışlı havanın perşembe gününden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. 5 Kasım Perşembe günü yağış ihtimali yüzde 15'e gerileyecek, ancak gündüz sıcaklığı 13 derece civarında seyredecek. Hafta sonu gece sıcaklıklarının 7 dereceye kadar inmesi öngörülüyor.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇINDA YAĞMUR VAR MI?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u ağırlayacağı yarın akşam İstanbul'da yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Saat 20.45'te Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda başlayacak karşılaşmada hava sıcaklığının 12-13 derece civarında olması öngörülüyor. Maça gidecek taraftarların yağmura karşı hazırlıklı olmaları ve toplu taşımayı tercih etmeleri önerilir.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu şöyle:

4 Kasım Çarşamba: Yağmurlu, en yüksek 16, en düşük 12 derece

5 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu, en yüksek 13, en düşük 10 derece

6 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu, en yüksek 13, en düşük 9 derece

7 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu, en yüksek 12, en düşük 8 derece

8 Kasım Pazar: Güneşli, en yüksek 14, en düşük 7 derece