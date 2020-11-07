TV'de Avusturya Futbol Ligi derbi heyecanı - Son Dakika

Sadece Vodafone TV'de yayınlanan ve 6 haftayı geride bırakan Avusturya Futbol Ligi Tipico Bundesliga'da bu hafta sonu derbi heyecanı yaşanacak.

Vodafone açıklamasına göre, Vodafone'un dijital TV servisi Vodafone TV, futbolsever izleyicilerine bu hafta sonu derbi heyecanı yaşatacak.

Avusturya Futbol Ligi Tipico Bundesliga takımlarından Rapid Wien ve Red Bull Salzburg'un 8 Kasım Pazar günü oynayacağı derbi sadece Vodafone TV'den izlenebilecek.

Ligde 6 hafta geride kalırken, Red Bull Salzburg 6 maçını da kazanarak 18 puanla namağlup liderliğini sürdürüyor. Şu ana kadar 5 galibiyeti bulunan Rapid Wien ise 16 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Milli futbolcu Yusuf Demir'in takımı Rapid Wien'in lider Red Bull Salzburg'a karşı oynayacağı derbiyi Vodafone TV kullanıcıları hiçbir ek ücret ödemeden izleyebilecek.

Vodafone TV'de bu hafta sonu yayınlanacak Avusturya Futbol Ligi maçları şöyle:

7 Kasım Cumartesi

19.00 - Spusu SKN Polten – WSG Swarovski Tirol

8 Kasım Pazar

19.00 - Rapid Wien – Red Bull Salzburg

Binlerce seç-izle içerik

Vodafone TV, kullanıcılarına, 24 saate kadar geri alma özelliği ile 90'ı aşkın TV kanalını ve çoğunluğu film, dizi, belgesel ve çizgi filmden oluşan 6 binin üzerinde seç-izle içeriği akıllı telefonlarından, tabletlerinden, web'den ve Smart TV üzerinden izleme imkanı sunuyor.

Google Play ve App Store online mağazalarından da erişilebilen Vodafone TV uygulaması, bugüne kadar 5 milyondan fazla indirildi.