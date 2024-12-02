tv100'ün kadın yorumcularından medya algısına tepki!: 'Kısır da yaparız, kitap da yazarız!' - Son Dakika
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tv100'ün kadın yorumcularından medya algısına tepki!: 'Kısır da yaparız, kitap da yazarız!'

tv100\'ün kadın yorumcularından medya algısına tepki!: \'Kısır da yaparız, kitap da yazarız!\'

Üsküdar Üniversitesi İTBF Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak ve tv100'ün kadın yorumcuları, medyadaki kadınlara yönelik önyargılı bakış açılarına tepki gösterdi. Kendisine yönelik 'Sen ne anlarsın bu işlerden' şeklindeki eleştirilere karşı 'Kısır da yaparız, kitap da yazarız' diyerek kadınların her alanda yetkin olduğunu vurguladılar. Kaynak, 14 kitap yazdığını belirterek, bu durumun kendisinin mutfak işlerinden anlamayacağı anlamına gelmediğini ifade etti.

02.12.2024 13:14
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Üsküdar Üniversitesi İTBF Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak gündem değerlendirilmesinin yapılırken konuların detaylı olarak incelenmesi gerektiğini ifade ettiği sırada kendisinin ifadelerinden sonra "Sen ne anlarsın bu işlerden" diye tweetler atıldığından söz etti.

DOĞRU OLMAYAN BAKIŞ AÇISINI BOZDUK

Bu sözlerden sonra Kıvılcım Harika Ertunç, "Biz dört kadın şu meseleyi konuşarak aslında medyada da süregelen çok da doğru olmayan bakış açısını bozmuş olduk. X hesabından neler yazılmış diye kontrol ettim. Hala 4 kadın bir araya geldiğinde şu konuları konuşabileceğini inanmayan insanlar var. Kısır günü mü yapıyorsunuz diyenler var çok ayıp." ifadelerini kullandı.

"KISIR DA YAPARIZ"

Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak ise hem bu konuları değerlendirip hem de kısır yapabileceklerini ifade etti.

Siyasal İletişimci Nur Tuğba Aktay ise "Biz kısır da çorba da yaparız. Çocuk da bakarız. Tek başımıza arabamızın tekerini de değiştiririz" dedi.

Deniz Ülke Kaynak 14 tane kitap yazdığını ifade ederek, "Bu bana söylediği zaman önce 14 kitabımı okusunlar. Tabi bu benim kısır ve börek yapmayacağım anlamına gelmez. Çok da güzel yaparım" dedi.

Kaynak: TV100

Kaynak: Bültenler

Deniz Ülke, 3-sayfa, Eğitim, Toplum, tv100, Medya, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Kadın tv100'ün kadın yorumcularından medya algısına tepki!: 'Kısır da yaparız, kitap da yazarız!' - Son Dakika

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