Son Dakika Haberleri: Tvf Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Malatya B. Belediye: 0

Tvf Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Malatya B. Belediye: 0

26 dakika önce

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 20. hafta müsabakasında Malatya Büyükşehir Belediye Voleybol takımını 3-0 mağlup etti.

Tvf Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Malatya B. Belediye: 0, System.String[]
Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 20. hafta müsabakasında Malatya Büyükşehir Belediye Voleybol takımını 3-0 mağlup etti.

Salon: Solhan Gençlik Hizmetleri

Hakemler: M. Hayrı Yılmaz, Yavuz Yalçın

Solhanspor: Yasin Akgül, Cem Köy, Edin Erden, Mustafa Aydın (L), Onur Saygın, Umut Yücel Baran, Murat Aslan, Goran Bjelıca, Zafer Ceyhun Tendar, Senad Ok, J.R.Sılva de Freıtas, Mert Öztürk, Furkan Cöne (L)

Malatya B. Belediye: Serkan Hacıoğlu, Gökay Sertel, Eray Güven, Ertuğrul Güven, Taha Yasin Kalkan, Aydın Güler

Setler: 25-16, 25-23, 25-18

Süre: 16, 25, 20 (61 dakika) - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:39 Kaynak: İHA

voleybol, Türkiye Voleybol Federasyonu, Malatya, Spor
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