Tvf Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Malatya B. Belediye: 0

Türkiye Voleybol Federasyonu
1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 20. hafta müsabakasında Malatya
Büyükşehir Belediye Voleybol takımını 3-0 mağlup etti.
Salon: Solhan Gençlik Hizmetleri
Hakemler: M. Hayrı Yılmaz, Yavuz Yalçın
Solhanspor: Yasin Akgül, Cem Köy, Edin Erden, Mustafa Aydın
(L), Onur Saygın, Umut Yücel Baran, Murat Aslan
, Goran Bjelıca, Zafer Ceyhun
Tendar, Senad Ok
, J.R.Sılva de Freıtas, Mert Öztürk
, Furkan Cöne (L)
Malatya B. Belediye: Serkan Hacıoğlu
, Gökay Sertel, Eray Güven, Ertuğrul Güven
, Taha Yasin
Kalkan, Aydın Güler
Setler: 25-16, 25-23, 25-18
Süre: 16, 25, 20 (61 dakika) - BİNGÖL