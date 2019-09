Tvhb başkanı eroğlu, uluslararası veteriner bilimleri kongresi'nin açılışında konuştu

TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, VETEXPO 2019 Uluslararası Veteriner Bilimleri Kongresi'nde konuştu. Eroğlu, Türkiye'de standartları yüksek veteriner hekimlik anlayışı için gerekli mevzuat ve altyapının bir an önce oluşturulması gerektiğini söyleyerek, "Gelişmiş ülkelerde hayvancılık sektörü yönetimsel olarak veteriner hizmetleri merkezlidir. İleri düzey hayvancılık, ileri düzey veteriner hekimlik hizmetleri ile mümkündür" dedi.İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi ve İstanbul Veteriner Hekimler Odası'nca düzenlenen VETEXPO 2019 Uluslararası Veteriner Bilimleri Kongresi, 20- 22 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi. Çok sayıda yerli ve yabancı bilim insanının katıldığı kongrede, başta pet hekimliği olmak üzere, büyükbaş hayvan ve egzotik hayvan hekimliği konularındaki tebliğler, bilimsel araştırmalar ve kliniklerde yaşanan ilginç vakalar paylaşıldı. Türk hayvancılık sektörü ve veteriner hekimlik hizmetlerindeki gelişmelerin de ortaya konulduğu kongrenin açılışında konuşan Ali Eroğlu, tek sağlık konsepti ve veteriner hekimliğin rolü, antimikrobiyal dirence karşı yapılması gerekenler, ileri düzey veteriner hekimlik hizmetleri, Türk hayvancılık sektörünün geliştirilmesi ve sağlıklı gıda konularında TVHB'nin yaklaşımını ve çalışmalarını anlattı.'BİLGİYİ KULLANMAK GÜÇTÜR'Konuşmasında öncelikle bilgiye ulaşmanın yanı sıra bilgiyi kullanmanın büyük önem taşıdığını kaydeden Ali Eroğlu, bu açıdan bilimsel kongrelerin veteriner hekimlik mesleğine ve veteriner hekimlere önemli katkılar sağlayacağına inandığını dile getirdi. Başkan Eroğlu, "Yeni gelişmeler, yeni çalışmalar ve yeni bilgilerin paylaşılması açısından bu tür organizasyonların yapılmasını zorunlu olarak görüyoruz. Ne kadar biliyorsanız, o kadar güçlüsünüz demektir. Bilgiyi ne kadar çok kullanıyorsanız, o kadar daha güçlüsünüz. Her alanda ilerlemenin temeli sadece bilmek değil, bilgiyi kullanabilmekten geçiyor. Bilgiye egemen olmayan toplumların, bilgiyi üreten ve kullanan toplumların egemenliğini kabul etmeleri kaçınılmazdır" dedi.Ali Eroğlu, dünyanın gelişmiş ülkelerinde tek sağlık konsepti uygulandığını, veteriner hekimlik mesleğinin de bu uygulamalardaki en önemli aktörler olduğuna değindiği konuşmasında, hayvan sağlığı, hayvan refahı, veteriner halk sağlığı, çevre sağlığı, gıda güvenliği ve güvenirliği, biyoteknoloji ve biyogüvenlik gibi konularda veteriner hekimlere kapsamlı görev ve sorumluluklar düştüğüne dikkat çekti.YETKİLİLERE ÇAĞRITVHB Merkez Konseyi'nin Türkiye'de sayıları 30 bini aşan meslek mensuplarının temsilcisi olduğuna değinen Başkan Ali Eroğlu, hayvan, insan ve çevre sağlığı alanlarında aynı anda çalışan tek meslek grubu olan veteriner hekimliğin standartlarının yükseltilmesi, Türk hayvancılık sektörünün ileri seviyelere taşınması, gıda güvenliği ile gıda güvenirliğinin sağlanması için çaba gösterdiklerini anlattı. Bunun için ilgili kurum ve yetkililerden TVHB'nin neler beklediğini de açıklayan Ali Eroğlu, şunları söyledi:"Sahipsiz hayvanların korunması ve refahı için stratejik plan hazırlanmasını, çok başlılığın engellenerek Hayvan Refahı Genel Müdürlüğü gibi yetkili bir teşkilatın bir an önce kurulmasını gerekli görüyoruz. Kamuda görev yapan, serbest çalışan ve klinisyen veteriner hekimlerin, standartları yüksek bir veteriner hekimlik icra edebilmesi için başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere tüm ilgili ve yetkili kamu kurumlarını, uygulanabilir, yeterli bir mevzuatı ve gerekli altyapıyı oluşturmaya davet ediyoruz. TVHB Merkez Konseyi olarak bağlı 56 Bölge ve İl Odamız ve üyelerimiz ile bu hazırlık çalışmalarında gece gündüz demeden yanlarında olacağımızı, bütün bilgi birikimimizi kendileri ile paylaşacağımızı da burada taahhüt ediyorum."MİKROBİYAL DİRENÇ ENDİŞESİAli Eroğlu, antimikrobiyal direnç konusunda tüm dünya ülkelerinin ortak çalışma yürütmesi gerektiğini bir kez daha vurgularken, aksi halde yakın bir gelecekte mikrobiyal hastalıkların tedavisinin mümkün olmayacağını dile getirdi. Eroğlu, bu konuda öncelikle koruyucu hekimliğin yaygınlaştırılmasını ve gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmesini acil bir eylem planı olarak gördüklerini kaydetti.VETERİNER HEKİMLİK OTORİTESİAli Eroğlu, konuşmasının son bölümünde ise hayvancılık sektöründe veteriner hekimlik otoritesi konusuna değindi. Hayvancılıkta ekonomik kar sağlayan ülkelerde bitkisel üretimin hayvansal üretime göre planlandığını yinelen Başkan Eroğlu, "Gelişmiş ülkelerde hayvancılık sektörü yönetimsel olarak veteriner hizmetleri merkezlidir. Ülkemiz hayvancılığı ve dolayısıyla insanımızın sağlığı üzerindeki olumsuzlukların ortadan kaldırılması amacıyla, bilgiyi öne alan, motivasyonu yüksek, uluslararası yasalara ve kabullere uygun, çözüm odaklı, yetki ve sorumluluk kargaşası yaşanmayan, doğru, bütüncül ve stratejik politikaları uygulamaya koyacak, bir veteriner otoritesinin merkez ve taşra teşkilatının oluşturulmasını son derece önemli görüyoruz. İleri düzey hayvancılık, ileri düzey veteriner hekimlik hizmetleri ile mümkündür" diye konuştu.