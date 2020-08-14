TYP alımı geçişi olarak durduruldu - Son Dakika

TYP alımı geçişi olarak durduruldu
14 Ağustos tarihleri arasında Toplum Yararı Programı (TYP) kapsamında 590 personel alımı için başvuruları başlatan İŞKUR, okulların 21 Eylül'de açılacak olması nedeni ile geçici süre ile durduruldu.
14 Ağustos tarihleri arasında Toplum Yararı Programı (TYP) kapsamında 590 personel alımı için başvuruları başlatan İŞKUR, okulların 21 Eylül'de açılacak olması nedeni ile geçici süre ile durduruldu.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde; Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde okullarda 525 temizlik ve 65 güvenlik personeli olmak üzere 590 kişiye yönelik, 9 ay sürecek olan Toplum Yararına Program düzenleneceği ve başvuruların 10-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı duyurulmuştu. Fakat okullar 21 Eylül'de açılacağı açıklanmasının ardından, Düzce ili ve ilçelerinde uygulaması yapılacak ve başvuruları devam eden Toplum Yararı Programı geçici süre ile durduruldu. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada: "Okulların açılma tarihlerine bağlı olarak Toplum Yararına Programına başvuru tarihleri yeniden belirlenerek duyurusu yapılacak olup, şu ana kadar yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır. Katılmak isteyen kişilerin yeni başvuru tarihlerinde yeniden başvuru yapmaları gerekecektir" denildi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 18:04
Kaynak: İHA
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