TYP kuraları noter huzurunda çekildi - Son Dakika

Bartın'da İŞKUR Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında okullarda 9 ay süreyle görevlendirilecek temizlik görevlileri ve özel güvenlik görevlileri noter huzurunda gerçekleşen kura çekimi ile belirlendi.

İŞKUR Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Bartın Merkez ve Merkez İlçeye bağlı beldelerdeki okullarda görevlendirilecek temizlik personelleri ve güvenlik görevlileri noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen kura çekimine katılımcılar alınmadı. Noter huzurundaki kura çekimi Bartın Halk Eğitim Merkezi salonunda gerçekleştirildi. Bartın Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya sayfasından canlı olarak yayınlan kura çekimini basın mensupları da takip etti.

Kura çekimi ile Bartın Merkez ve köylerindeki okullarda temizlik görevlisi olarak görevlendirilecek 157 kişi ile birlikte Kozcağız ve Hasankadı beldelerindeki okullarda görevlendirilecek 31 temizlik görevlisi belirlendi. Bartın genelindeki okullarda görevlendirilecek 38 güvenlik görevlisi de aynı gün gerçekleşen kura çekilişi ile belirlendi.

Bartın Merkez ve köylerindeki okullarda temizlik görevlisi olarak görevlendirilecek 157 kişi için 1089, Kozcağız beldesindeki okullarda temizlik görevlisi olarak görevlendirilecek 25 kişi için 268, Hasankadı beldesindeki okullarda temizlik görevlisi olarak görevlendirilecek 6 kişi için 133, Bartın genelindeki okullarda görevlendirilecek 38 güvenlik görevlisi içinse toplam 290 başvuru yapıldığı öğrenildi.

Kura çekimi sonucu isimleri belirlenen kişilerin kendilerinden istenilen belgeleri 21-23 Eylül tarihlerinde Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edecekler. Çalışmaya mani durumu olmayanlar 24 Eylül tarihi itibarıyla görev yerlerinde işe başlayacaklar.

TYP kapsamında Ulus ilçesinde 16, Amasra ilçesinde 15 ve Kurucaşile ilçesindeki okullarda 6 temizlik personeli görevlendirilecek. İlçelerdeki okullarda TYP kapsamında görev yapacak temizlik görevlilerinin belirlenmesi için İlçe bazlı kura çekilişi yapılacak. - BARTIN