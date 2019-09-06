U19 Milli Takımımız, Kıbrıs Rum Kesimi'ne 1-0 yenildi!
47 dakika önce
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, turnuvada milli takımın ilk maçında Kıbrıs Rum Kesimi'ne 54. dakikada Andronikos Kakoulli'nin golüyle 1-0 kaybettiği ifade edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, turnuvada milli takımın ilk maçında Kıbrıs Rum Kesimi'ne 54. dakikada Andronikos Kakoulli'nin golüyle 1-0 kaybettiği ifade edildi.
Genç Milli Takımlar Sorumlusu ve Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas'ın da maçı Türk taraftarlarla izlediği kaydedildi.
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, ikinci maçında 8 Eylül Pazar günü ev sahibi Letonya'yla karşılaşacak.
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Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:40
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