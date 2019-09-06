Son Dakika Haberleri: U19 Milli Takımımız, Kıbrıs Rum Kesimi'ne 1-0 yenildi!
Son Dakika Spor Haber

U19 Milli Takımımız, Kıbrıs Rum Kesimi'ne 1-0 yenildi!

47 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, turnuvada milli takımın ilk maçında Kıbrıs Rum Kesimi'ne 54. dakikada Andronikos Kakoulli'nin golüyle 1-0 kaybettiği ifade edildi.

U19 Milli Takımımız, Kıbrıs Rum Kesimi'ne 1-0 yenildi!, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, turnuvada milli takımın ilk maçında Kıbrıs Rum Kesimi'ne 54. dakikada Andronikos Kakoulli'nin golüyle 1-0 kaybettiği ifade edildi.


Genç Milli Takımlar Sorumlusu ve Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas'ın da maçı Türk taraftarlarla izlediği kaydedildi.


19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, ikinci maçında 8 Eylül Pazar günü ev sahibi Letonya'yla karşılaşacak.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Kıbrıs Rum Kesimi, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TFF, 19.05'te açıkladığı cezaya açıklık getirdi
TFF'den Fatih Terim'e verilen cezayla ilgili '19.05' açıklaması: Topluma izah edilmelidir Kurtuluş Savaşı döneminin gizli kahramanları bu yıl da unutulmadı Eskişehirspor'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 17:27:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: U19 Milli Takımımız, Kıbrıs Rum Kesimi'ne 1-0 yenildi!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]