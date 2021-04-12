U19 Süper Liginde mücadele eden Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda oynadığı maçta Fraport-Tav Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Atilla Vehbi Konuk Tesisleri
Hakemler: Orçun Özer xx, Emre Okumuş xx, Muhammed Şahin xx
Antalyaspor U19: Bahri Can Tosun xx, Müslüm Yat xx, Ramazan Efecan Gülerce xx, (Gökmen Teymuroğlu x dk.55), Ahmet Ataberk Özden xx, Bahadır Yıldırım xx, Mustafa Erdilman xx, Emre Demir xx, Berke Camcı xx, Yener Berke Güner xx, (Ahmet Daniel Akyıldız xx dk.67), Mehmet Yanıkara xx, ( x Seyit Niyazi Özcan x dk.67) Murodalı Aknazarov x (Alperen Emir Dikmen x dk.41)
Hes Kablo Kayserispor U19: Abdulkadir Taşdan xx, Göktuğ Yayla x, Muhammed Eren Arıkan x, (Barış Emirhan Doğan x dk.43), Talha Karataş x, Enes Koçoğlu x, (Ahmet Kağan Malatyalı x dk.46), Ahmet Zekeriya Kartal x, (Ethem Balcı x dk.84), Miraç Akdeniz x, Okan Uçar x, (Halil Can Durmuş x dk.46), Talha Sarıaslan xx, Mehmet Eray Özbek xx, Yunus Emre Kılınç xx, (Yiğit Yavuz Deniz x dk.84)
Goller: Yener Berke Güner (dk.10), Mehmet Yanıkara (dk.41) (Antalyaspor U19), Mehmet Eray Özbek dk. (49) (Hes Kablo Kayserispor U19)
Sarı Kartlar: Emre Demir, Ahmet Daniel Akyıldız (Antalyaspor U19), Ahmet Kağan Malatyalı, Enes Koçoğlu (Hes Kablo Kayserispor U19) - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › U19 Süper Ligi 5. Hafta - Son Dakika Spor