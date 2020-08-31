Üç bin yıllık kent Birgi turizmde hak ettiği değeri almak istiyor - Son Dakika

Üç bin yıllık kent Birgi turizmde hak ettiği değeri almak istiyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve 3 bin yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Birgi, Bozdağlar ile Aydın Dağları'nda efelerin yaşadığı köy ve yaylalar ile eski köyleri birbirine bağlayan "Efeler Yolu" projesi sayesinde turizmde cazibe merkezi olmayı bekliyor.

Üç bin yıllık kent Birgi turizmde hak ettiği değeri almak istiyor, System.String[]

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve 3 bin yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Birgi, Bozdağlar ile Aydın Dağları'nda efelerin yaşadığı köy ve yaylalar ile eski köyleri birbirine bağlayan "Efeler Yolu" projesi sayesinde turizmde cazibe merkezi olmayı bekliyor.

Ödemiş ilçesine bağlı tarihi yerleşke Birgi'nin, MÖ 750'den bu yana bir yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.

Frig ve Lidya uygarlıkları, Pers ve Bergama krallıkları, Roma ve Bizans imparatorlukları, Aydınoğulları Beyliği ve Osmanlı döneminin izleri bulunan Birgi, su kaynakları ve verimli topraklarıyla binlerce yıldır canlı bir sosyal hayata ev sahipliği yapıyor.

Aydınoğulları zamanında oluşan mimari dokusunu günümüze taşımayı başaran ve bu sayede 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan tarihi yerleşke, koruduğu mimari geleneğiyle ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Kültür turizmi noktasında son yıllarda adından sıkça söz ettiren Birgi, İzmir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ege Üniversitesi, Orman Bölge Müdürlüğü ile İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün de paydaşları arasında yer aldığı "Efeler Yolu" projesi sayesinde daha çok yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Bozdağlar ile Aydın Dağları'nda efelerin yaşadığı köy ve yaylalar ile eski köyleri birbirine bağlayan yaklaşık 500 kilometrelik yürüyüş rotası olan söz konusu projenin, bölge turizmine önemli katkı sunması öngörülüyor.

Kırsal Turizm Derneği Birgi Temsilcisi Yaşar Günaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birgi'nin çok önemli bir değer olduğunu ve son dönemlerde özellikle kültür turizmi noktasında yükselen bir grafiğe ulaştığını ifade etti.

"Hak ettiği yerde değil"

Burada çekilen dizi ve filmlerin, bu konuda önemli rol oynadığına dikkate çeken Günaydın, şunları söyledi:

"7-8 yılda çok fazla dizi ve film çekildi. Bu durum Birgi'nin tanınırlığını arttırdı. Buraya gelen herkes hayran kalıyor. Tabi bu arada Birgi gelişiyor. Turizme yönelik işletmeler açılmaya devam ediyor. 5 yıl önce sadece bir pansiyon varken şu anda 10 konaklama yeri var. Yatak kapasitesi hızla artıyor. 10 yıl önce başlayan dış restorasyon süreci vardı. Bu, Birgi'yi çok güzelleştirdi, değerleri ortaya çıkardı. Çalışmalar devam ediyor. Ziyaretçilerin büyük kısmı yerli, az sayıda yabancı turist geliyor. Bu nedenle hak ettiği yerde değil. Çünkü burası çok etkileyici bir yer. Özellikle hafta sonları yoğunluk oluşuyor. Burayı gezen herkes aynı zamanda reklamını yapıyor. İlgi her geçen yıl artıyor."

Yaşar Günaydın, Efeler Yolu projesinin hayata geçmesiyle birlikte buranın cazibe merkezi olmasını beklediklerini dile getirerek, çalışmaların kendilerini heyecanlandırdığını anlattı.

Projenin, birçok unsurun olduğu bir çalışma olduğunu ve özel yürüyüş rotası hazırlandığını belirten Günaydın, "Çok kapsamlı bir çalışma. Bu projenin en önemli noktalarından biri de Birgi. Çünkü en hazır olan, burası. Projeyle birlikte yabancı turistlerin de buraya akın etmesini bekliyoruz. Çünkü onlar da burayı keşfettiklerinde, eminim daha çok sayıda insan gelecektir." dedi.

Proje kapsamında Ege Üniversitesi bünyesinde oluşturulan Kültür Rotaları Araştırma Grubu akademisyenlerinden Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Özkaya ise İzmir'den başlayarak Bozdağlar ile Aydın Dağları'nı yaylalardan birbirine bağlayan ve Meryem Ana'da sonlanan rotanın, uluslararası turizm açısından çok cazip bir alternatif yaratacağını düşündüklerini belirtti.

Özkaya, Efeler Yolu projesi sayesinde Birgi başta olmak üzere buradaki tarihi mekanların daha çok ziyaretçiye ev sahipliği yapmasını ön gördüklerini kaydetti.

Efeler, Birgi, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 11:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Üç bin yıllık kent Birgi turizmde hak ettiği değeri almak istiyor - Son Dakika

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