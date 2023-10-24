Üç eşini de öldüren adam için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde daha önce iki eşini de öldürmekten cezaevinde yatan ve Kovid-19 tedbirleri nedeniyle tahliye edildikten sonra dini nikahlı yaşadığı eşini de öldürdüğü öne sürülen zanlı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Mutlu Menekşe

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Geçtiğimiz 31 Aralık 2022 tarihinde Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dini nikahlı yaşadığı eşi Mutlu Menekşe'yi (48) öldürdükten sonra metruk bir binanın girişine gömdüğü öne sürülen Necati Akpınar (58) için Saruhanlı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianameye göre, daha önce 2 eşini öldürdükten sonra cezaevinden Covid-19 izniyle çıkan ve birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Mutlu Menekşe'yi öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanık Necati Akpınar, hakkında eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme suçundan dava açıldı.

İDDİANAMEDE OTOPSİ RAPORUNA YER VERİLDİ

İddianamede Adli Tıp Kurumunda Mutlu Menekşe'nin cenazesi üzerinde yapılan incelemeye yer verildi. Uzmanlarca yapılan otopsi bulgularında maktulün sırt ve bacak bölgesinde yanıklar, vücudunun muhtelif yerlerinde darbe, yaralanma veya fiziksel saldırının neden olduğu travmalar, omur kırığı, yaygın yumuşak doku travması, doku içi kanama, akciğer ve böbrek enfeksiyonu tespit edildi. İddianamede Menekşe'nin ölüm nedenine ilişkin ise şu ifadelere yer verildi: "Maktul üzerinde yapılan ölü muayene ve otopsi tutanağında maktulün vücudunda yaygın yanıkların bulunduğu, darp cebir izlerinin ve omur kırığının mevcut olduğunun tespit edildiği, otopsi raporunda maktulün, maruz kaldığı künt travma ile yanığa bağlı olarak yaralanması neticesinde vefat ettiğinin tespit edildiği anlaşılmıştır."

Necati Akpınar

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Cumhuriyet savcısı da şüphelinin darbetmek suretiyle maktulün vücudunda yanıklar oluşturacak şekilde eziyetlerde bulunduğu ve boyun omurunu kırdığına dikkati çekerek, "Maktulün bu yaralanmalara bağlı olarak vefat ettiği, şüphelinin mezkur eylemiyle eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme suçunu işlediği anlaşılmıştır" ifadelerine yer verdi. Zanlı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

OLAYIN GEÇMİŞİ

Geçtiğimiz yıl 31 Aralık'ta Saruhanlı ilçesinde bir kadının İstasyon Mahallesi'ndeki metruk bir binanın girişine gömüldüğü ihbarını alan Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adreste yürütülen aramada Mutlu Menekşe'nin cesedine ulaşmış, başında darp izi bulunan ve öldürüldüğü anlaşılan kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Kadının birlikte yaşadığı Necati Akpınar gözaltına alınmış, ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanmıştı. Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Necati Akpınar'ın, ifadesinde, akşam evine gittiğinde Mutlu Menekşe'yi ölü bulduğunu, daha önce cinayet işlediği için kimsenin kendisine inanmayacağını düşündüğü için durumu polise bildirmediğini, el arabasıyla taşıdığı cesedi evinin yaklaşık 50 metre ilerisindeki metruk binanın girişine gömdüğünü söylediği öğrenilmişti.

CİNAYETLER 19 YIL ARAYLA İŞLENDİ

Necati Akpınar'ın ilk eşi Emine Akpınar'ı 1983 yılında bıçaklayarak, ikinci eşi Fatma Akpınar'ı da 2003 yılında ütüyle öldürdüğü ortaya çıkmıştı.