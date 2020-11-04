Üç ildeki bazı bölgeler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi - Son Dakika

Üç ildeki bazı bölgeler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

04.11.2020 03:45
Üç ildeki bazı bölgeler

Bayburt, Erzincan ve Afyonkarahisar'daki bazı bölgeler, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Bayburt, Erzincan ve Afyonkarahisar'daki bazı bölgeler, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bazı doğal sit alanlarının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bayburt'un merkez ilçe sınırları içerisinde bulunan Kızıltepe Uluçayır Fosil 1 Doğal Sit Alanı, Erzincan'ın Otlukbeli ilçe sınırlarındaki Otlukbeli Gölü Doğal Sit Alanı ve Afyonkarahisar'daki Eber Gölü Doğal Sit Alanı'nın koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesi sonucunda, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan, Bayburt, Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üç ildeki bazı bölgeler 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi - Son Dakika


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