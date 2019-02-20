Üç Kişinin Öldüğü İş Kazasında Üç Tutuklama
1 saat önce
Üç kişinin öldüğü iş kazasında üç tutuklama Milas Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkiinde meydana gelen ve üç kişinin ölümüyle sonuçlanan maden ocağındaki iş kazası sonrası gözaltına alınan üç kişi tutuklandı.
Üç kişinin öldüğü iş kazasında üç tutuklama Milas Sarıkaya
Mahallesi Yumrutaş
mevkiinde meydana gelen ve üç kişinin ölümüyle sonuçlanan maden ocağındaki iş kazası sonrası gözaltına alınan üç kişi tutuklandı.
MUĞLA - Muğla
'nın Milas ilçesi Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkiinde Albit maden ocağında meydana gelen göçme sonrası üç kişi yaşamını yitirmişti. Olaydan sonra Milas Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından başlatılan soruşturma kapsamında üç kişi gözaltına alınmıştı.
Soruşturmayı yürüten Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mustafa Ali
Kömürcüoğlu, Serkan
Anar ve Özkan Kömürcüoğlu gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler bugün Milas Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları Asliye Ceza Mahkemesi
tarafından tutuklandı.
Öte yandan oluşturulan bilirkişi heyeti de çalışmalarını sürdürüyor. Bilirkişi heyeti hazırlayacakları raporu adli makamlara teslim edecekler.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:25 Kaynak: İHA
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