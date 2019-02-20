Son Dakika Haberleri: Üç Kişinin Öldüğü İş Kazasında Üç Tutuklama

Üç Kişinin Öldüğü İş Kazasında Üç Tutuklama

1 saat önce

Üç kişinin öldüğü iş kazasında üç tutuklama Milas Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkiinde meydana gelen ve üç kişinin ölümüyle sonuçlanan maden ocağındaki iş kazası sonrası gözaltına alınan üç kişi tutuklandı.

Üç kişinin öldüğü iş kazasında üç tutuklama
Milas Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkiinde meydana gelen ve üç kişinin ölümüyle sonuçlanan maden ocağındaki iş kazası sonrası gözaltına alınan üç kişi tutuklandı.

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesi Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkiinde Albit maden ocağında meydana gelen göçme sonrası üç kişi yaşamını yitirmişti. Olaydan sonra Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında üç kişi gözaltına alınmıştı.
Soruşturmayı yürüten Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mustafa Ali Kömürcüoğlu, Serkan Anar ve Özkan Kömürcüoğlu gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler bugün Milas Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.
Öte yandan oluşturulan bilirkişi heyeti de çalışmalarını sürdürüyor. Bilirkişi heyeti hazırlayacakları raporu adli makamlara teslim edecekler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:25 Kaynak: İHA

Sarıkaya, Milas, 3. Sayfa
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