Üç kız kardeş okumak için geldikleri Ordu'da iş sahibi oldu - Son Dakika
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Üç kız kardeş okumak için geldikleri Ordu'da iş sahibi oldu

27.04.2022 14:19
Üç kız kardeş okumak için geldikleri Ordu'da iş sahibi oldu

Ankara'dan üniversite eğitimi için geldikleri Ordu'ya yerleşen üç kız kardeş, aldıkları desteklerle kuru meyve cipsi üretmeye başladı.

Ankara'dan üniversite eğitimi için geldikleri Ordu'ya yerleşen üç kız kardeş, aldıkları desteklerle kuru meyve cipsi üretmeye başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla geçen yıl kurulan DAVET Girişimcilik Merkezi, üniversite okuduktan sonra kentte kalmayı sürdüren üç kız kardeşi iş sahibi yaptı.

Neşe Aysan, Esra Aysan ve Zarife Aysan Şatıroğlu, kentte yetişen meyveleri kurutarak cips haline getirdi. Kardeşler, Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle başladıkları işlerinde seri üretime geçmeyi hedefliyor.

Zarife Aysan Şatıroğlu, 3 kız kardeş olarak eğitim nedeniyle geldikleri Ordu'da mutlu oldukları için kalmaya karar verdiklerini belirtti.

Çok farklı alanlarda eğitim gördüklerini ancak içlerinde hep tarımla uğraşmak, üretmek ve ticaret yapmak olduğunu anlatan Şatıroğlu, "Ordu'da ne yapabiliriz diye kardeşlerimizle düşündük. Ordu'da çok fazla meyve çeşidi vardı. Bunu işlemek ve satışını yapmak istedik. Kendi imkanlarımız ile kurduğumuz kurutma makinesi ile başladığımız yolculuğumuza Ordu Büyükşehir Belediyesinin imkanları ile devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gülyalı ilçesinde bulunan Yöresel Lezzetler Akademisi'nde çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Şatıroğlu, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda DAVET merkezini de adres göstererek kendi markamızı kurduk. Şu an burada ürettiğimiz ürünlerin 81 ile satışını gerçekleştiriyoruz. İlerleyen günlerde kendi iş yerimizi açarak üretimi daha da artırmak istiyoruz. Bu konuda bizlere verdiği destek dolayısıyla Başkanımız Mehmet Hilmi Güler ve ekibine çok teşekkür ediyoruz."

Neşe Aysan ise Büyükşehir Belediyesinin desteklerinin kendilerine güç verdiğini ifade etti.

Birçok sosyal medya ağında yer aldıklarını belirten Aysan, "Şu an sosyal medya, e-ticaret aracılığıyla satışlarımız var. Bundan sonra inanıyoruz ki başka sosyal medya araçları üstünden satışlarımız olacak. Bizlere verdiği güç ve destek için Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Asım Suyabatmaz da DAVET Girişimcilik Merkezinde ortaya koydukları imkanlar neticesinde işini kurmak, ticaret yapmak isteyen herkese fırsat eşitliği sunduklarını vurguladı.

Bu anlamda çok güzel bir örnekleri olduğuna dikkati çeken Suyabatmaz, şunları kaydetti:

"Ankara'dan Ordu(ya üniversite okumak için gelen 3 kız kardeş, okul bittikten sonra Ordu'da kalarak kendi işlerini kurdular. Ordu'nun 19 ilçesinde yetişen elma, armut, kivi, mandalina ve hurma gibi ürünleri işleyip cips haline getiriyorlar. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Ayrıca böyle bir hizmetin Ordu'ya gelmesine vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza tüm yatırımcılar ve girişimciler adına teşekkür ediyorum."

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Mehmet Hilmi Güler, Üniversite, Ankara, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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