Üye Girişi
Üç Kuruş 6. Bölüm 2. Fragman - Son Dakika

Üç Kuruş 6. Bölüm 2. Fragman

06.12.2021 09:43

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur.

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

Yönetmen: Sinan Öztürk

Senaryo: Damla Serim, Murat Uyurkulak, Eset Akçilad

Yapımcı: Kerem Çatay

İdari Yapımcı: Cem Özkan, Yamaç Okur

Müzik: Toygar Işıklı

Kurgu Yönetmeni: Serdar Çakular

2. Yönetmen: Barbaros Bilgin

Görüntü Yönetmeni: Tolga Kutluay

Sanat Yönetmeni: Gülay Doğan

OYUNCULAR

Kartal: Uraz Kaygılaroğlu

Efe: Ekin Koç

İrfan: Diren Polatoğulları

Bahar: Nesrin Cavadzade

Leyla: Aslıhan Malbora

Neriman: Nursel Köse

Oktay: Civan Canova

Nezih: Zafer Algöz

Ruşen: Mustafa Kırantepe

Şesu: Uğur Yıldıran

Şahin: Umutcan Ütebay

Halide: Damla Makar

Nesrin: Melissa Yıldırımer

Batu: Aytaç Uşun

Semiha: Süreyya Kilimci

Mesut: Cenk Kangöz

Konyalı: Alişan Uğur

Bülent: Burak Altay Sahir: Muttalip Müjdeci

Peri: Asena Girişken

Hazal: Tuğçe Yolcu

Attila: Emrullah Çakay

Mirsad: Erkan Üçüncü

Neşe: Aylin Engör

Kamil: Volkan Kıran

Ahmet: Özkan Özipek

Seco: Ömer Çobanoğlu

Hüseyn: Ömer Civan Şit

#ÜçKuruş

Üç Kuruş 6. Bölüm 2. Fragman

Murat Uyurkulak, Kerem Çatay, Yönetmen, Cinayet, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Üç Kuruş 6. Bölüm 2. Fragman - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kavcıoğlu yatırımcılara bizzat kendisi söyledi: Aralıkta faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı 10:47 Kavcıoğlu yatırımcılara bizzat kendisi söyledi: Aralıkta faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı
New York Times: Suriye narko-devlet oldu, uyuşturucunun başında Mahir Esad var! 10:37 New York Times: Suriye narko-devlet oldu, uyuşturucunun başında Mahir Esad var! Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi 10:34 Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi 10:00 Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi 09:04 Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti 08:14 En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi 20:06 Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım 15:18 Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım

Son Dakika Haberleri
10:52 Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins
10:40 Otomobil satışında yeminli sözleşme dönemi başladı
10:36 New York Times: Suriye narko-devlet oldu, uyuşturucunun başında Mahir Esad var!
10:35 Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu
10:34 Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi
10:31 Oğlu intihar eden doktor "Kavuşma vakti" diyerek evden çıktı! Acılı babadan haber alınamıyor
10:22 Düğünde çıkan kavga büyüdü! Gelin, tarafları ayıramayınca çekip gitti
10:21 En İyi Kadın Influencer ödülünü alan Rachel Araz, kıyafetiyle gündem oldu
10:17 Uçak ile tır, otobanda kafa kafaya çarpıştı
10:15 Gökçe Bahadır, sevgilisi Emir Ersoy'un albümünde şarkı söylemişti! Albüm ödül aldı!
Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins         
10:52
Otomobil satışında yeminli sözleşme dönemi başladı Otomobil satışında yeminli sözleşme dönemi başladı         
10:41
Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu         
10:36
Oğlu intihar eden doktor "Kavuşma vakti" diyerek evden çıktı! Acılı babadan haber alınamıyor Oğlu intihar eden doktor "Kavuşma vakti" diyerek evden çıktı! Acılı babadan haber alınamıyor         
10:32
Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti         
09:51
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:48
Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu         
07:30
9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti 9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti         
15:57
Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı         
15:16
Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür         
15:14
Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı         
14:14
Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı         
14:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 10:57:17. #1.12#
SON DAKİKA: Üç Kuruş 6. Bölüm 2. Fragman - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement