Uçak kazasında ölen alev gençoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uçak kazasında ölen alev gençoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor (1) - Son Dakika

Uçak kazasında ölen alev gençoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

6 saat önce

SABİHA Gökçen Havalimanı'na inerken pistten çıkarak 3'e bölünen uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu Kadıköy'deki Galippaşa Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

Uçak kazasında ölen alev gençoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor (1), System.String[]

Cengiz ÇOBAN -İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA- SABİHA Gökçen Havalimanı'na inerken pistten çıkarak 3'e bölünen uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu Kadıköy'deki Galippaşa Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Gençoğlu öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:04 Kaynak: DHA
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