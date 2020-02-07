Uçak kazasında ölen alev gençoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor (1) - Son Dakika

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Uçak kazasında ölen alev gençoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor (1)
6 saat önce
SABİHA Gökçen Havalimanı'na inerken pistten çıkarak 3'e bölünen uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu Kadıköy'deki Galippaşa Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:04 Kaynak: DHA
Cengiz ÇOBAN -İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA- SABİHA Gökçen Havalimanı'na inerken pistten çıkarak 3'e bölünen uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu Kadıköy'deki Galippaşa Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Gençoğlu öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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