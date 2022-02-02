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Uçak kiralayıp Afganistan'daki hayvanları kurtardılar - Son Dakika

Uçak kiralayıp Afganistan'daki hayvanları kurtardılar

02.02.2022 15:42
Uçak kiralayıp Afganistan'daki hayvanları kurtardılar

ULUSLARARASI yardım kuruluşunun gönüllüleri, iç savaş ve karışıklıkların sürdüğü Afganistan'da özel ırkların da bulunduğu 304 hayvanı, kiraladıkları uçakla kurtardı.

ULUSLARARASI yardım kuruluşunun gönüllüleri, iç savaş ve karışıklıkların sürdüğü Afganistan'da özel ırkların da bulunduğu 304 hayvanı, kiraladıkları uçakla kurtardı.

Global Animal Rescue (SPCA) isimli yardım kuruluşunun gönüllüleri, savaş ve iç karışıklıkların yaşandığı Afganistan'da kaderine terk edilen sokak hayvanlarını kurtarmak için çalışma başlattı. Gönüllüler, Rus İL-76 tipi nakliye uçağı kiraladı. Kabil'de, aralarında özel ırkların da bulunduğu 304 kedi ve köpeği toplayıp, sağlık kontrolünün ardından uçağa alan hayvanseverler, daha sonra Kanada'ya gitmek üzere havalandı. Rusya'nın hava sahasını kullanmalarına izin vermediği gerekçesiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yapan uçaktaki grup, hayvanların bakımı için Adanalı hayvansever Devran Naz'a haber verdi. Naz da 4 veteriner hekim ve 3 gönüllüyle birlikte Ankara'ya gitti. Ankara Valiliği'nden özel izin alan grup, uçağa gidip hayvanların bakımını yaptı. 15 saatlik bakımın ardından uçak tekrar havalanıp İzlanda üzerinden Kanada'ya gitti. Hayvanların, Kanada'nın Vancouver kentinde sahiplendirileceği bildirildi.


Uçak kiralayıp Afganistan'daki hayvanları kurtardılar
Uçak kiralayıp Afganistan'daki hayvanları kurtardılar
Uçak kiralayıp Afganistan'daki hayvanları kurtardılar
Uçak kiralayıp Afganistan'daki hayvanları kurtardılar
Uçak kiralayıp Afganistan'daki hayvanları kurtardılar
Uçak kiralayıp Afganistan'daki hayvanları kurtardılar
Uçak kiralayıp Afganistan'daki hayvanları kurtardılar
Uçak kiralayıp Afganistan'daki hayvanları kurtardılar
Uçak kiralayıp Afganistan'daki hayvanları kurtardılar
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Afganistan, Kanada, Savaş, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uçak kiralayıp Afganistan'daki hayvanları kurtardılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uçak kiralayıp Afganistan'daki hayvanları kurtardılar - Son Dakika
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